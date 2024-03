Kultni filmovi koji su ušli u povijest kinematografije: Koji je među odabranima vaš favorit?

U predstojećim mjesecima ponudit ćemo vam liste filmova za koje osobno smatram da su najbolji filmovi svih vremena. Iako je ocjenjivanje filmova subjektivna stvar, postoje oni filmovi koji nisu stekli svoj kultni status tek tako.

To su audio-vizualna remek djela koja su ušla u povijest kinematografije, koja su i dan danas velika inspiracija za sve nove filmove koji se snimaju, te su dio opće kulture koja nas nikako ne smije zaobići.

1. Psiho (1960)

Film zbog kojeg nam tuširanje navečer više nikada neće biti isto, i film koji je jedan od najpoznatijih Hitchcockovih psiholoških trilera. Zaplet je usredotočen na susret između pronevjeriteljice u bijegu Marion Crane, i sramežljivog vlasnika motela Normana Batesa. Kada Marionin ljubavnik Sam Loomis i njezina sestra Lila shvate da je nestala, istraga i horor kreću.

2. Ralje (1975)

Ralje su jedan od filmova koji ne samo da trebate pogledati jednom, nego je preporučljivo da sve nastavke pogledati barem jednom godišnje. Kultni film sa još prepoznatljivijom glazbenom podlogom, favorit je diljem zemaljske kugle. Spielbergovo remek djelo koje se usredotočuje na maleni gradić na obali kojeg potresa prisustvo velikog mehaničkog morskog psa, oduševljava i današnje generacije.

3. Čarobnjak iz Oza (1939)

I dan danas jedna od najljepših filmskih fantazija koja je ikada snimljena. Nakon što ju je odnio tornado, zajedno sa psom Totom, Dorothy se budi u prekrasnoj zemlji zvanoj Oz. Ubrzo kreće na putovanje života sa tri čudnovata prijatelja koja joj se pridruže, te na putu ka čarobnjaku iz Oza nailaze na razne izazove. Ovo je film koji bi mogla gledati stotinu puta jer me čarolija scenografije i likova, kao i prekrasnog glasa Judy Garland, transportiraju u zemlju snova u tren oka.

4. Kum (1972)

Kada spojimo slavnog redatelja Francisa Forda Coppolu i Al Pacina, dobijemo film svih filmova- Kuma. Intrigantna priča o Michaelu Corleoneu inspirirana istoimenom knjigom, ušla je povijest filma kao jedna od najboljih. Ovaj ste film gledali vjerojatno više puta, ali mislimo da kada je Kum u pitanju nema nikakvih ograničenja. Sjajni Al Pacino, maestro filmske režije, kao i sama priča, čine ovaj film jednim od najboljih (ako ne i najboljim) filmom svih vremena.

5. Građanin Kane (1941)

Ne postoji niti jedan student na bilo kojoj filmskoj/kazališnoj akademiji na svijetu, a da nije pogledao Građanina Kane barem jedanput. Jedno od remek djela Orsona Wellesa, fokusira se na uspon i pad izdavačkog magnata Charlesa Fostera Kanea. Nakon njegove smrti na početku filma, reporter intervjuira one koji su ga poznavali kako bi bolje razumjeli njegov život, kao i značenje poznatih zadnjih riječi- rosebud. Građanin Kane je jedan od filmova koji su sa razlogom u top pet filmova svih vremena na bilo kakvim listama, te je jedan od filmova koji su promijenili način na koji se filmovi snimaju.

6. Diplomac (1967)

Dustin Hoffman u jednoj od najprepoznatljivih uloga ikada, savršena režija, scenarij, kao i ostatak glumačke ekipe, čine ovaj film apsolutnim kultom. Film nas upoznaje sa 21-godišnjim Benjaminom Braddockom, nedavnom diplomcu bez pretjerano definiranog životnog cilja. Iako ga zavede starija udana žena, gospođa Robinson, on se zaljubljuje u njezinu kćer Elaine. Ovo je možda jedan od filmova koji ipak nisu svi gledali, ali vam sa sigurnošću mogu reći da je apsolutno vrijedan vaše pozornosti.

7. Let iznad kukavičjeg gnijezda (1975)

Američka psihološka drama koja vas prodrma do srži. To je najbolji opis ovog fantastičnog filma kojeg je režirao Miloš Forma, a u kojem glumi uvijek odličan Jack Nicholson. Ratni vojni veteran tvrdi da je lud, te je primljen u mentalnu ustanovu u kojoj stvari ne funkcioniraju baš najbolje. Ovo je također jedna od boljih uloga slavnog Nicholsona, te je jedan od filmova koji se definitivno mora naći na vašoj listi ukoliko ga niste već pogledati.

8. Casablanca (1942)

Humphrey Bogart i Ingrid Bergman u zavodljivoj Casablanci je sve što treba da se opet i iznova vraćam ovom filmu. Michael Curtizov film je snimljen i smješten tijekom Drugog svjetskog rata, te se fokusira na američkog iseljenika koji mora birati između ljubavi prema ženi i pomaganja njezinom mužu, koji je vođa čehoslovačkog otpora. Intrigantna ljubavna drama koja je sa pravom stekla kultni status, te koja na emotivan način priča jednu veliku ljubavnu priču od koje ćete se teško rastati.

9. Neki to vole vruće (1959)

Dovoljno je reći Marilyn Monroe kako bi pogledali neki film, ali kada u miks dodamo Billy Wilderova redateljsko scenaristička umijeća, i fantastičnu glumu Jack Lemmona i Tonyja Curtisa, onda je to recept za uspjeh. Neki to vole vruće je zabavna komedija o dva muzičara koja se moraju maskirati u žene kako bi se pridružili bendu žena, a sve to kako bi izbjegli gangstere iz Chicaga koji ih žele mrtve. Odlična glumačka ekipa, zabavan scenarij, kao i glazbene numere, čine ovu komedijom jednom od najboljih ikada.

10. Moje pjesme, moji snovi (1965)

Jedan od mojih najdražih mjuzikala ikada, Moje pjesme, moji snovi su oda obitelji von Trapp za vrijeme nacističke okupacije u Austriji. Priča prati Mariju koja se zaposli kao guvernanta u obitelji von Trapp. Zaljubljuje se u djecu kapetana von Trappa, ali se ubrzo zaljubi i u njega. Kada se kapetan suprotstavi njemačkoj mornarici, tu se lijepa obiteljska priča polako pretvara u noćnu moru. Ovo je jedan od najljepših mjuzikala koji postoje, što zbog svoje priče, to i zbog prepoznatljivih pjesama koje i dan danas svi pjevamo diljem svijeta.