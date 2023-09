Od silne želje da se od hit-filma napravi još jedan uspješan nastavak, ovaj uradak se čini kao jedan veliki skeč

2002. godine izašla je simpatična komedija Moje grčko vjenčanje koja je ubrzo postala jedan od omiljenih obiteljskih filmova ikada. Šarmantni likovi, te priča s kojom se iznimno lako možemo poistovjetiti, učinili su ovaj film kultnim klasikom u žanru komedije. Nakon dvadeset i jednu godinu Moje grčko vjenčanje dobiva svoj treći nastavak, ali moram priznati da koliko sam se veselila da ću gledati ovaj film u kinu obzirom na oduševljenje od prije dvadeset godina, toliko me treći nastavak u potpunosti razočarao.

Film je napisala i režirala Nia Vardalos, koja ujedno glumi glavni lik Toulae Portokalos. Ovaj nastavak se evidentno trudi da evocira one osjećaje koji su bili prirodno prisutni u prvom, ali i u drugom nastavku ove franšize.

Nažalost, od silne želje da se napravi još jedan uspješan nastavak, čitav film se čini kao jedan veliki skeč. Dosta scena kao da ne pripada priči i radnji, te film nema linearan narativ iako priča ima jasan početak i cilj. Ovo mi je bilo posebno čudno kao redateljici jer sam imala osjećaj da konstantno nešto ne štima. Nisam znala da li je u pitanju montaža, ali obzirom na repetitivnost ubačenih kratkih scena koje nemaju nikakve veze s radnjom, shvatila sam da je problem redateljsko scenarističke prirode.

Još jedan segment u filmu koji je ključan za bilo koji uspješan film ili seriju, su zapleti. U ovom slučaju gledamo na desetke sićušnih zapleta koji se vrlo naivno riješe sa zagrljajem ili nečim sličnim, te u iznimno kratkom roku gdje zapravo taj mali sukob nikada ne postane dovoljno vrijedan gledateljeve pozornosti i brige. Ovo je još jedan od razloga zbog kojeg je Moje grčko vjenčanje 3 poprilično mlak, i nažalost, loš film.

Posebno me razočaralo to što ovaj film nije imao onaj komfor koji su donijela prva dva nastavka. Nije imao toplinu koja je ključna za feel good obiteljski film, a tome je definitivno doprinijeo izrazito naivno napisan scenarij.

Glumci su isti kao i u prva dva nastavka, barem što se tiče glavnih likova, ali u ovom nastavku se čine kao potpuno neki drugi likovi što također možemo pripisati ne tako dobrom scenariju. Lik Toulae oko koje se vrti čitava franšiza, u trećem nastavku je pao u potpuno drugi plan. Njezin lik više nije žena koja prkosi tradicijskim normama, nego lik žene koja se brine u apsolutno svima. Ostali likovi su također posve mlaki, kao da ne znaju koga igraju, ali lik koji se oduvijek izdvajao od svih u ova tri nastavak je lik tetke Voulae koju igra sjajna Andrea Martin.

Martin svoj lik igra identično kao prije dvadesetak godina, te zaista odskače od ostatka ekipe sa svojom komičnošću, i prirodnim šarmom. Nove mlade glumačke snage se nisu najbolje snašle u ovom nastavku, ali ni ne možemo očekivati ništa bolje kada su glavni likovi jednako zapostavljeni. Njihovi likovi su napisani kao floskule, a ne kao stvarni ljudi sa stvarnim karakterima.

Moje grčko vjenčanje 3 je nažalost za mene bio veliko razočaranje. Iznimno me veselio povratak simpatične porodice Portokalos, ali ono što sam pogledala u sat i pol nije me dojmilo niti malo. U meni ovaj nastavak nije probudio iste tople osjećaje koji su prisutni u prva dva nastavka, a razočarala me i činjenica da su dobro poznati likovi u ovom nastavku svedeni na svoj minimum.

Ovaj film mi se činio kao da je sastavljen od mnoštva nepovezanih skečeva koji nikako ne doprinose priči, likovima, te cjelokupnom dojmu. Jedina pozitivna činjenica je to da ovaj film traje samo sat i pol, jer više od toga bi bilo neizdržljivo.