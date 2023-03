U Hrvatsku po prvi put stiže mjuzikl "Put oko svijeta u osamdeset dana“: "Obećava pregršt zabave, romanse i pustolovine!"

Hrvatsko kulturno ljeto ove će godine biti itekako vruće i zanimljivo. Po prvi puta od osnutka festivala, dubrovački Midsummer Scene ovog ljeta postavlja mjuzikl na Lovrjencu.

Od 22. lipnja pa sve do 6. srpnja očekuje nas pravo putovanje svijetom u posebno postavljenom mjuziklu "Put oko svijeta u osamdeset dana“.



"Ovo je svjetska praizvedba nove uglazbljene verzije klasičnog romana Julesa Vernea koja obećava pregršt zabave, romanse i pustolovine. Svakako se može očekivati poveća doza slapsticka, can – can plesačica, let balonom, željeznička nesreća, slonovi i zarazne melodije u fascinantnom ambijentu tvrđave Lovrjenac u Dubrovniku!“, najavila je producentica Midsummera Scene-a Darija Mikulandra Žanetić.



Vratolomno putovanje oko svijeta u društvu gospodina Phileasa Fogga i njegovog sluge Passapartouta bit će zabava za cijele obitelji. Adaptaciju teksta i režiju potpisuje nagrađivani engleski dramski pisac i redatelj Sean Aita, a glazbu je skladao francuski glumac i skladatelj Leo Elso, koji je nedavno nastupao u mjuziklu The Grinning Man na londonskom West Endu, a u ABBA-inom spektakularnom koncertu Voyage upravo je on avatar Bennya Anderssona.



Jules Verne se smatra ocem znanstvene fantastike, ali u ovom slavnom romanu autor se dotaknuo naglog razvoja svjetskog prijevoza. Ujedno je time komentirao ležeran stav putnika iz zapadnjačkih kolonijalnih sila spram kultura i običaja zemalja kojima su putovali. Možemo slobodno povući paralele s trenutačnim instagramiranjem putovanja svijetom gdje u trenu možemo odletjeti u bilo koju zemlju, kliknuti nekoliko lijepih slika i nakon toga odmah šmugnuti natrag.



Ovaj je mjuzikl posebno napisan i skladan za festival Midsummer Scene. Gledateljima iz cijelog svijeta pružit će savršenu ljetnu razonodu. U devedeset minuta će tako s Lovrjenca obići cijeli svijet. Pravo je ovo osvježenje Festivala u njegovoj devetoj sezoni.



Midsummer Scene je projekt Turističke zajednice grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey – Tongued Theatre Productions Ltd. London.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Preporuke Gledatelje uznemirile potpuno gole scene nekadašnje dječje zvijezde: "Zašto nas nitko nije upozorio na njegov penis?"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Proslavila se u prvom hrvatskom talent showu pa godinama bila tražena domaća zvijezda, a onda je napravila veliki životni zaokret!