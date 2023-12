Jedan od provokativnijih filmova koji ćete pogledati ove godine: Zbunit će vas, ali bit će vam drago jer se našao na vašoj listi!

Kada sam na jednom portalu vidjela da izlazi film s Natalie Portman i Julianne Moore, nisam uopće ni gledala o čemu se radi jer sam znala da ću ga morati pogledati. "May December" izišao je nedavno te me u potpunosti izbacio iz cipela.

"May December" vodi se kao drama koju je režirao Todd Haynes prema scenariju Samyja Burcha. Po meni ovo je film nedefiniranog žanra s obzirom na to da se toliko čudnovatih emocija isprepleće tijekom gotovo dva sata da mi nije bilo jasno kamo priča ide, ali nisam bila sigurna ni što osjećam dok sam ga gledala.

Ta je mješavina na trenutke zbunjujuća, ali je Haynes uz pomoć Burchova perfektnog scenarija prenosi baš onako kako treba. Iako se dosta stvari u filmu čini drukčijim od narativne norme, nikada nemate dojam da su to greške. Sve su to pomno odabrane redateljsko-glumačke odluke kojima se čitav kreativni tim vodi od početka do kraja filma, nauštrb toga da će nekim gledateljima možda biti previše.

Redatelj kreativno i domišljato pristupa temi o fascinaciji tabloidnim pričama, kao i voajerizmu. Kao gledatelji to možemo osjetiti s obzirom na način kadriranja filma. Gledatelji su stavljeni u poziciju stalkera. Imate dojam kao da iz nekih čudnih kutova gledamo kako se odvija radnja, pa nas takva redateljska odluka drži na distanci od priče i likova. Sam početak filma najviše me se dojmio jer ne pamtim kada sam gledala neki film koji me od starta toliko zbunio, ali tako da moram saznati što se događa, a ne da mi to ide na živce.

"May December" izrazito je slojevit film koji će vas u nekim trenutcima učiniti zaista tužnima. Čini se kako Haynes dobro prepoznaje horore u svakodnevnici, u kolotečini koju onda vješto prenosi na film. Emotivna stanja likova izražena su do najsitnijih detalja, kao i sama estetika filma. Osim tuge, čudnovatosti i zapravo šokantne priče, film iz tegobe uspijeva izvući specifičan humor. Specifičan jer je tema toliko ozbiljna da se ne želite ni šaliti s pričom, ali vas redatelj jednostavno tjera na to. Zanimljivo je kako do samog kraja mi ne znamo što će se dogoditi, pa smo kroz čitav film jednako napeti kao i glavni likovi.

Nešto što također ne bi bilo u redu preskočiti, je činjenica da nikada ne saznamo u potpunosti kontroverznu priču, odnosno njezine razloge, motivaciju likova, te sam rasplet. Ovo je još jedan od primjera kako Haynes sjajno drži napetost da nam radnja ne dosadi. Naprotiv, želimo više, i uz priču smo od početka do kraja bez treptanja.

Julianne Moore u ovom filmu utjelovljuje lik Gracie, jedne čudnovate žene s kojom se ne možemo nimalo povezati. Takav lik je zasigurno bio izazov igrati čak i za Moore koja je fantastična glumica u bilo kojoj ulozi. Moore je svoj lik igrala decentno, nenametljivo snažno, a u trenutcima kada mislite da ste otkrili sve o njezinu liku, jedan pogled i izgovorena replika čine da u potpunosti promijenite mišljenje o Gracie. Još jedna uloga koja je bila jednako izazovna kao i uloga Moore, jest uloga Elizabeth Berry, koju je oživila Natalie Portman.

Elizabeth je glumica koja nas svojim odlukama jednako iznenadi kao i Gracie, ali na pomalo drukčiji način. Portman, koja je uvijek fascinantna u svojim ulogama, kao Elizabeth dobije novu dimenziju čudnovatog lika. Ona lik glumice igra dosljedno, s detaljnim promjenama, jasnoćom i jednako nenametljivom snagom kao i njezina kolegica Moore. Njih dvije savršene su glumačke partnerice koje zaokupe svu vašu pozornost bez obzira na to kakvi su njihovi likovi, a njihov je glumački talent kao i uvijek - neupitan.

"May December" jedan je od provokativnijih filmova koji ćete pogledati ove godine, ali možda i unatrag nekoliko godina. Film je to koji će vam pružiti zadovoljstvo, dok će vas u isto vrijeme totalno zbuniti. Isprepletanje žanrova, konstantna napetost s dugim kadrovima i sporim tempom i savršene glavne glumice dovoljan su poziv da ovaj film pogledate što prije.