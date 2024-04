Make the Scene!: Pulski filmski festival i United Media otvorili prijave za međunarodnu radionicu i pitching televizijskih serija

Pulski filmski festival i United Media pokrenuli su partnerski projekt “Make the Scene!” i objavili poziv na međunarodnu radionicu razvoja scenarija televizijskih serija. Najboljem projektu pripast će nagrada u vrijednosti od 10.000 eura

Pozivaju se talentirani autori i autorice, zajedno s produkcijskom kućom ili samostalno, da predstave svoje originalne i kvalitetne projekte igranih televizijskih serija koji će odjeknuti u svijetu suvremenog storytellinga. Prijave za radionicu ''Make the Scene!'', koja će se održati u sklopu 71. Pulskog filmskog festivala, otvorene su od 2. do 30. travnja 2024.

Projekti se prijavljuju putem obrasca dostupnog na stranicama Festivala, kliknite OVDJE.

Predselekcijski žiri Pulskog filmskog festivala i United Medije do početka lipnja odabrat će šest najboljih projekata koji će sudjelovati u radionici na kojoj će autori pod stručnim vodstvom mentora u dva modula dodatno razvijati svoje projekte i pripremati se za pitching koji će se održati tijekom Pulskog filmskog festivala. Prvi modul održat će se online 15. i 16. lipnja 2024., a drugi uživo na Pulskom filmskom festivalu od 15. do 17. srpnja 2024.



Na Festivalu će stručni žiri odabrati najbolji od šest projekata kojem će pripasti nagrada u vrijednosti od 10.000 eura te ekskluzivna prilika za daljnji razvoj projekta u suradnji s United Medijom, vodećom medijskom kompanijom u jugoistočnoj Europi koja posluje u osam zemalja, a iza sebe već ima realiziranih 40 serijskih projekata koji su adaptirani i prodani u više od 30 zemalja svijeta.



U konkurenciju ulaze igrane televizijske serije bez ograničenja na format, broj epizoda i žanr. Projekti moraju biti napisani na engleskom jeziku, a broj prijava po kandidatu nije ograničen. Uvjet je da prijavljeni projekti na prethodnim natječajima, javnim pozivima i slično nisu dobili financijsku potporu ili nagradu bilo koje vrste. Prijaviti se mogu projekti iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, Slovačke, Češke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunjske, Italije i Austrije.



Prijave moraju sadržavati kratku biografiju autora, odnosno autorskog tima, logline, sinopsis serije, sinopsis pilot epizode, karakterizaciju likova, treatment sezone i dvije raspisane scene u obliku scenarija. Povjerenstvo za selekciju projekata zaprimat će prijave pod šifrom, tj. bez informacija o prijavitelju.



71. izdanje Pulskog filmskog festivala održat će se ovog ljeta od 11. do 18. srpnja. U čarobnoj Areni, raskošnom Istarskom narodnom kazalištu i pulskom Kinu Valli bit će prikazani najbolji hrvatski filmovi, manjinske hrvatske koprodukcije, atraktivan međunarodni program “Greater Adria” usmjeren na europski i nezavisni film te posebna poslastica za širu publiku - ''PoPularni program'', koji u Arenu donosi globalne hitove snažnog autorskog rukopisa. Suradnja Pulskog filmskog festivala i United Medije te pokretanje radionice i pitchinga televizijskih serija “Make the Scene!” vrijedan je doprinos razvoju festivalskog industrijskog programa PulaPRO prema međunarodnoj sceni.