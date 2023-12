Lista naših najdražih animiranih filmova za uživanje s cijelom obitelji u najljepšem razdoblju u godini

Svi smo kao djeca jedva čekali Božić zbog kićenja bora, mirisa kolačića, i željno smo iščekivali Djeda Božićnjaka da nam ostavi koji poklon pod bor. Pored toga, kako bi upotpunili topli osjećaj u svom domu, jedva smo čekali i božićne animirane filmove uz koje bi jeli sve te kolačiće kojih uvijek nekako ima previše u tom periodu.

Za vas smo ove godine donijeli listu naših najdražih animiranih filmova za Božić, i nadamo se da ćete uživati u njima sa cijelom obitelji.

Božić Charlieja Browna (1965)

A Charlie Brown Christmas jest crtani film, ali on ima poruku i temu koju možda ne shvaćaju ni odrasli ljudi. Ovo je također prvi TV specijal temeljen na stripu Peanuts, Charlesa M. Schulza. Charlie Brown je potišten zbog božićne sezone jer je tako komercijalna, ali njegova prijateljica Lucy ga zamoli da režiraju blagdansku predstavu koja ga odmah razveseli. Ovom toplom animiranom filmu sa preslatkim likovima i tematikom nećete moći odoljeti, pa ćete se tako vraćati na njega svakog Božića.

Klaus (2019)

Klaus je božićni animirani film koji bi vam se morao naći na listi filmova koje gledate svake godine. Pratimo priču Jespera koji je najgori student poštanske akademije i koji je stacioniran na zaleđenom otoku iznad Arktičkog kruga. U tom malom mjestu mještani jedva da razmjenjuju riječi, a kamoli pisma. Jesper ubrzo upozna Klausa, misterioznog stolara koji živi sam i izrađuje igračke, te se od tog trenutka priča počinje mijenjati kako za Jespera, tako i za mještane. Ova prekrasno ručno crtana animacija i emotivna priča, čine ovaj film ozbiljnim kandidatom za status blagdanskog klasika.

Božićna priča (2009)

Ovaj fantastični animirani film režiran od strane poznatog redatelja Roberta Zemeckisa, je zapravo prepričavanje klasičnog romana Charlesa Dickensa. A Christmas Carol je priča o starom škrtcu iz viktorijanskog doba koji je odveden na čudnovato putovanje samoiskušenja uz pomoć nekoliko misterioznih božićnih ukazanja. Iako jeste animirani film za djecu, priča je dosta ozbiljna, te se bavi temama koje su teške. A Christmas Carol je film za malo starije klince koji će zasigurno uživati u spektakularnoj animaciji, ali i pozitivnoj poruci koju ovaj film nosi sa sobom.

Kako je Grinch ukrao Božić (1967)

Inspiriran istoimenom dječjom knjigom Dr. Seuss-a, ovaj božićni klasik na komičan i simpatičan način prikazuje mrzovoljnog Grincha. Svim silama se trudi da mještanima malenog Whoville-a upropasti Božić, ali ubrzo shvaća pravu smisao Božića. Mještani koji vjeruju u dobro i ljubav daju Grinchu drugu šansu, te ga prihvate onakvim kakvim jeste. Ova klasična priča i zeleni čangrizavac su postali jedan od simbola Božića, i zasigurno su film koji će obožavati sve generacije.

Polarni Express (2004)

Poznati redatelj Robert Zemeckis inspiraciju za ovaj animirani film pronašao je u istoimenoj dječjoj knjizi Chrisa Van Allsburga. Inspirativno avanturistička priča prati dječaka koji je prestao vjerovati u Djeda Božićnjaka. Ubrzo kreće na putovanje samospoznaje magičnim vlakom Polarni Express koji mu zajedno sa ostalom djecom i glavnim kondukterom (Tom Hanks) pokazuje da čudo života nikada ne blijedi za one koji vjeruju.

Predbožićna noćna mora (1993)

Netipičan, kreativan, i zabavan sa dozom horora, najbolji je opis ovog animiranog filma planetarno poznatog producenta i redatelja Tim Burton-a. Priča prati Jack Skellington-a koji zajedno sa stanovnicima Grada noći pokušava zamijeniti Halloween sa Božićem. Njegov plan je oteti Djeda Božićnjaka kako bi preuzeo njegovu ulogu. Naravno, njegov plan ne ide kako je zamislio, i prava filmska zabava počinje. Zbog svojstvene estetike i zanimljivih likova, ovaj film se mora naći i na vašoj listi božićnih filmova.

Grinch (2018)

Iako imamo u preporukama već How The Grinch Stole Christmas, ova verziju Seussovog omiljenog blagdanskog klasika je nešto sasvim novo. Ova verzija priča o mrzovoljnom Grinchu koji odlazi na misiju da ukrade Božić, ali na mnogo blaži način nego film sa Jimom Carreyem iz 2000. godine. Dr. Seuss’ The Grinch je napravljen da sve generacije mogu da razumiju bit priče, te što je ono što je zapravo najvažnije – srce, ljubav, i poštovanje.

