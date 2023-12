Ovaj odličan apokaliptični psihološki triler dojmit će vas se od početka, a o njegovom kraju svi pričaju?

Leave the World Behind Foto: Profimedia

Prije dvije godine na Netflixu je prikazan apokaliptični film Don’t Look Up koji usprkos odličnim glumcima nije slavno prošao kod gledatelja. Ove godine Netflix je odlučio dignuti ljestvicu njihovog apokaliptičnog opusa, te je prije par dana izašao film Leave the World Behind, i moram priznati da je genijalan.

Ovaj odlični psihološki triler napisao je, producirao, i režirao Sam Esmail, a film se temelji na istoimenom romanu Rumaana Alama iz 2020. godine.

Čim vidite da su glavni glumci Ethan Hawke i Julia Roberts, jednostavno vas znatiželja vuče da kliknete Play, ali to nije uvijek garancija za dobar sadržaj.

U ovom slučaju, Esmail je kreirao fantastičan sadržaj sa zanimljivim narativom, jasnom i relevantnom pričom, ali i odličnom glumačkom postavom. Od samog početka redatelj koketira sa napetošću koju možete osjetiti u glazbenoj podlozi, glumačkoj igri, te u pomalo drugačijem načinu kako je film snimljen.

Na trenutke me kadrovi podsjećaju na kazališnu predstavu gdje redatelj Esmail dopušta dugačke dijaloške razmjene između likova koji su neometani bespotrebnom montažom, kao i drugim distrakcijama u pozadini. Estetski je film sveden, lijep, čist, te ima neku dozu europskog minimalizma koji je rijetkost za Hollywood. Što se tiče narativno redateljskog aspekta ovog filma, zaista nisam mogla naći niti jednu jedinu manu.

Scenarij je jasan, ali nikada ne odaje što se zaista može dogoditi, pa tako je i sam kraj otvoren za interpretaciju. Napetost se osjeti u svakoj sekundi, a tempo koji oscilira kroz čitav film uvelike doprinosi tom osjećaju nelagode koja vas kao gledatelje neće zaobići. Leave the World Behind se na ponekad suptilan način bavi i problemom povjerenja, rase, kao i klase.

Nedostatak informacija, odnosno činjenice da zaista nemamo pojma što se događa, čini da se veoma brzo približimo likovima jer u biti se osjećamo kao da proživljavamo isto što i oni sami. Naravno, kao što svaki film ima zadatak da barem djelomično zabavi gledatelje, tako i ovaj film to čini dok u isto vrijeme tjera gledatelje da zaista uključe mozak, ali i da razmišljaju intenzivno do samoga kraja. Esmail na promišljeno inteligentan način završi film tako da još više zbuni sve nas oduševljene fanove. Ne želim otkrivati što je to točno, ali niste sigurni da li vas je strah, da li se trebate smijati, ili se možda početi pripremati za potencijalnu apokalipsu.

Julia Roberts i Ethan Hawke igraju bračni par Amandu i Claya koji se sa svoje dvoje djece nađu u prekrasnoj kući u blizini New York Cityja. Roberts i Hawk svoje likove igraju dosljedno, prirodno, te se svaka promjena u njihovim likovima vidi jasno. Mahershala Ali igra misterioznog G.H.a, Georgea, kojeg na početku nikako ne možete dešifrirati, ali kako radnja odmiče Ali još jednom pokazuje koliko je fantastičan glumac. Iako su ova tri glavna glumca prave zvijezde koje će gotovo pa uvijek nadmašiti same sebe, mene je posebno dojmila mlada glumica Farrah Mackenzie koja igra Rosie. Ona igra lik Rosie nesmetano, gotovo neprimjetno. Mackenzie sa svojom svedenom glumačkom igrom uvlači gledatelje u svoj lik na suptilan način, pa je jednostavno morate pratiti do kraja jer vam bude jasno da je ona možda ključ bilo kakvog saznanja o tome što se događa.

Leave the World Behind je odličan apokaliptični psihološki triler koji će vas dojmiti od početka. Film je nabijen emocijama, neugodan za gledati dok u isto vrijeme ne možete skrenuti pogled, a o glumačkoj ekipi ne trebamo puno govoriti. Svaki gledatelj će imati svoju percepciju priče, ali to je i cilj ovog filma.

Leave the World Behind je jedan od onih filmova koji pokreću razgovore, koji nas navodi da razmišljamo van okvira, te koji nas alarmira da se probudimo i sagledamo svijet oko sebe. Definitivno je film koji trebate pogledati iz mnoštva razloga.