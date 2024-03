Kralj domaće zabavne glazbe progovorio o ljubomori u braku: "Ja sam društven čovjek, mislim, ja u ovih 18 godina...''

Joško Čagalj progovorio je o svojoj obitelji, nastupima i karijeri.

Popularni Joško Čagalj Jole bio je gost Special Happy Showa.

Kralj domaće zabavne glazbe slušateljima je otkrio kako se priprema za svoje energične nastupe, je li nakon triju kćeri priželjkivao sina, tko je stroži roditelj, on ili njegova lijepa supruga Ana? Otkrio je i je li ljubomoran te podijelio anegdotu s nastupa koji će mu zauvijek ostati u sjećanju.

Elvis i Jole osim o karijeri razgovarali su i o njegovoj obitelji. Pjevač i lijepa supruga Ana jedan su od najskladnijih domaćih parova, vjenčali su se 2006. godine, a u braku dobili tri kćeri, Ivu, Emu i Tiju, i sinčića Ivana Luku. Jole nikada nije skrivao koliko drži do obitelji i koliko im je posvećen.

"Ponosan si otac četvero djece, daj mi reci da četvrti nije bio sin, biste li išli i na peto dijete?" upitao je voditelj Elvis Mehičić.

"Ne, ja sam uvijek samo molio Boga da je živo i zdravo. Nikada nismo pitali spol, ni ja ni supruga. Kada smo došli na pregled s četvrtim djetetom, ginekolog je rekao: 'Znam da vas ne zanima spol, ali neću šutjeti, dobit ćete sina.' Nikada mi to nije bilo bitno. Drago mi je što imam četvero zdrave djece, što imam tri kćeri i sina, imam svoju Anu i sretan sam čovjek", rekao je.

Kako su cure reagirale na četvrtu trudnoću?

"Pa, kad sam okupio djecu i svoje roditelje, ja govorim: 'Imamo vam nešto reći. Bako i djede, dobit ćete još jednog unuka ili unučicu, djeco, dobit ćete bracu ili seku.' To je njima bio šok. Iva i Ema počele su čak i plakati: 'Kako to sada, možete li poništiti to?' Naravno, bile su male, sada im je drago što je došao i taj neki simpatični uljezić koji se smuca po kući, Svima je sada igračka, naravno da nam je svima drago", govori.

Jole je otkrio i tko je stroži u odgoju.

"Učimo ih da su im mama i tata najbolji prijatelji, ali moraš biti i autoritet, netko veći, netko manji. Supruga je možda malo stroža nego ja. Ako je mama rekla da dođu doma do jedanaest, ja ću reći dođi do jedanaest i trideset, ja ću te čekati, ali neću dopustiti sada da dođe u 2 ujutro... I ono što sam uvijek naglasio, nemoj se voziti s pijanima, birajte neko dobro, normalno društvo, mislim kao i svaki drugi roditelj", priznaje Jole.

Ima jako atraktivnu suprugu, je li ljubomoran i obrnuto?

"Ne. Mislim, ja u ovih 18 godina nisam skužio. Ja sam društven čovjek, ona je vidjela da se ja sa svima družim, momcima i curama, ali kada smo ona i ja prohodali, osjetila je ili znala da je ona ta", rekao je.

U bogatoj karijeri nanizale su se tisuće nastupa, a Jole otkrio kako se za njih priprema.

"Ne volim jesti prije nastupa, tako da mogu lijepo skakati i biti živahan. Volim biti odmoran, dobro se naspavati prije, uglavnom dan ranije dolazim na dalje relacije. Kad pjevam, pijem samo vodu. Čak i moji momci u bendu koji imaju oko 23-24 godine, koje od srca pozdravljam", kaže Jole.

Pjevaju na eventima, svadbama, koncertima, doživjeli su puno anegdota, ali jedna se urezala u sjećanje.

"Bilo je doslovno najgore kad mladenci koji nisu skloni alkoholu ili ne piju, i onda dođe taj dan, onda moraš sa svima nazdraviti, onda, kume, aj, nazdravi s ovim, onim, i u jednoj situaciji mladoženja nije mogao ni do crkve doći od pijanstva...", otkrio je pjevač.

Kao pravi glazbenik i u dalekoj mirovini planira pjevati, jer i nakon toliko godina pozornice najsretniji je s mikrofonom u ruci.