Film koji će vas opustiti nakon napornog dana: Jednostavan i zabavan, s pregršt humora koji će vam ispuniti sat i pol

Na oduševljenje mnogih gledatelja koji poslije napornog radnog dana žele pogledati nešto da se opuste, na Netflix je prošli tjedan izašao nastavak Misterij ubojstva 2 sa Jennifer Aniston i Adamom Sandlerom.

Kada vidite ova dva glumačka imena sasvim je jasno što možete očekivati od filma - razbibrigu, pregršt sandlerovskog humora, pomalo šlampav scenarij, ali sve u svemu sladak film od sat i pol.

Redatelj Jeremy Garelick koji je režirao i prvi dio Misterij ubojstva 2019. godine, dobro poznaje žanr komedije, ali me iznenadilo zapravo koliko su dobro izrežirane akcijske scene u ovom nastavku. Jedan je od redatelja koji znaju za dobar filmski tempo, pa se tako kroz čitav film nikada ne osjećate kao da je neka scena dulja od druge, odnosno, film ima ujednačen tempo koji vas kao gledatelje ne zamara niti u jednom trenutku.

Garelick je u nastavku napravio veliki pomak što se tiče vizualnog dijela filma, te napokon gledamo prave lokacije a ne glumce ispred green screena. Film je režiran onako kako i očekujemo od žanra misterija ubojstva, pa se u scenama gdje upoznajemo osumnjičenike čini kako gledamo odrasle ljude koji su se zaista okupili da igraju igru o imaginarnom ubojstvu. Takva redateljsko narativna odluka doprinosi razigranosti filma, ali i daje svakom liku prostor za bolje razumijevanje i upoznavanje. Redatelj Garelick je u drugom nastavku Misterij ubojstva ubacio pregršt fizičke komedije zbog koje ćete se sigurno smijati na glas. Fizički gegovi nisu pretjerano najpametniji, ali su tu da nas zabave i da ih svatko na prvu razumije kako bi išli dalje sa radnjom. Scenaristički ovo nije jedan od boljih filmova, ali zapravo ono što ga vodi je energija i tempo koji ima. Zbog dominantnog glavnog glumca Sandlera i uvijek šarmantne Aniston, fokusirate se na komediju više nego na priču koja je dosta banalna. Osim fizičke komedije, sarkazma i crnog humora, drugi dio filma se potpuno posveti akciji koja je izrežirana čak i kvalitetnije nego je nužno za ovakav žanr.

Adam Sandler i Jennifer Aniston igraju Nicka i Audrey, bračni par koji se potpuno posveti detektivskom poslu. Iako su na prvu fizički čudan par, njihove različitosti doprinose šarmu ovoga filma. Oboje izgledaju kao da su potpuno opušteni u svojim ulogama, dobro poznaju svoje likove, i daju nam ono što od njih uvijek očekujemo. Od Aniston ćemo uvijek dobiti ultra sređenu ženu koja je u isto vrijeme graciozna i pomalo nespretna. Sandler je komičar koji u skoro svakoj sceni ima par sekundi svog stand-upa. Zabavno ga je gledati dok se bori sa akcijskim scenama, ali iako to izgleda neuvjerljivo glumački, Adam Sandler na glupavo zabavan način prikrije svoje glumačke nedostatke. Moram priznati da se Sandler i Aniston u ulogama Nick i Audrey u drugom nastavku čine mnogo više uvjerljivijim kao bračni par nego je to bilo 2019. godine. Konstantna zvocanja, svađe, ali povjerenje i razumijevanje, čine njihove likove stvarnim i relevantnim.

Ostatak glumačke postave je zabavan, jednako razigran, te definitivno uvelike doprinosi cjelokupnom dojmu koji film ostavlja.

Misterij ubojstva 2 je film koji gledate kako bi se odmorili. On vam neće protratiti vrijeme, nego će vam ispuniti sat i pol vremena kada niste sigurni što bi radili. Kada bi pričali više o kvaliteti scenarija, glume i režije, to ne bi imalo smisla jer ovaj film to ne treba.

Misterij ubojstva 2 je dobra energija koja se jednostavno prenese sa malih ekrana u vaš dom, i to je sva čar ovog filma. Jednostavan je, zabavan, i nudi vam vizualno odličan i komičan mini filmski užitak.