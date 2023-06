Popularnim damama iz New Yorka pokušalo se vratiti stari sjaj, ali jedna stvar više nikada neće biti ista!

And Just Like That Profimedia

Izašle su dvije epizode druge sezone serije "And Just Like That". Kao i u prvoj sezoni humor je suhoparan, dijalozi su neuvjerljivi, scene su napisane i odigrane nespretno, a tek povremeno dobijemo zamah one "Sex and The City" čari u obliku famoznih kostima. "And Just Like That" je serija koja se nikada neće moći približiti originalnom scenariju, originalnoj glumačkoj postavi, te dobro poznatim citatima koje i dan danas koristimo kada pomislimo ili čujemo da netko spomene "Sex and The City".

Michael Patrick King pokušao je vratiti stari sjaj popularnim damama, najboljim prijateljicama koje žive u New York Cityu, i koje pronalaze svoje mjestu u urbanoj džungli. Ono što generalno u seriji "And Just Like That" fali je odličan komični tajming svoje prethodnice, dinamičan tempo, zanimljivi zapleti, te generalno neopterećenost koja je krasila svaku epizodu "Sex and The Cityja".

Zapleti u prve dvije epizode su iznimno površno uvedeni, te još nespretnije napušteni. Za razliku od "Sex and The Cityja", "And Just Like That" se nastoji baviti relevantnim temama i problemima, poput rasizma, rodne ravnopravnosti, ili inkluzije. Ono što je razočaravajuće je da nijedna od tih važnih tema nije dovoljno razvijena scenaristički, pa se tako nama gledateljima čini kao da su scene koje se bave tim istim temama ubačene kao iz vedra neba čisto kako bi ispunile vrijeme.

Čini se kako je scenarij uvijek najviše naklonjen Carrie (Sarah Jessica Parker), nego bilo kojem drugom liku. Ostali likovi su više ideje nego karakteri, te je većina napisana tako da djeluju kao karikature. Ako niste gledali "Sex and The City" čak se i likovi Mirande (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) čine kao nedovoljno razvijeni u novoj seriji, pa je tako njihova površnost neshvatljiva obzirom da serije ne bi bilo bez njih. Izostanak lika Samanthe (Kim Cattrall) uvelike doprinosi nezadovoljstvu ogromnog broja fanova koje je stekla u prijašnjoj seriji, te se likovi koji su ubačeni u "And Just Like That" kako bi je na neki način zamijenili, ne mogu uporediti sa njezinom genijalnošću niti na jedan način. Novi likovi su nažalost samo tu kako bi diversificirali seriju, te ispunili prazninu jednog od najvećih likova, Samanthe Jones.

Kostimografija koju potpisuju sjajne Danny Santiago, Molly Rogers, i Patricia Field, je apsolutno besprijekorna. Kostimi su ti koji nas vraćaju na ona stara vremena otmjenog "Sex and The Cityja", oni nam na bolji način objasne likove, njihove karaktere, te podcrtavaju određena stanja.

Glumice u seriji koje su nam prepoznatljive su lošije nego na što smo navikli, ne zbog manjka talenta, nego zbog iznimno loše napisanog scenarija, ali Sarah Jessica Parker koja utjelovljuje glavni lik Carrie je zaista najpotpuniji lik u čitavoj seriji. Njezina Carrie je i dalje šarmantna, pomalo nespretna, te uvijek vječni romantik. Prirodna je u svojoj igri, dosljedna, i možda je jedina koja nam budi nostalgiju na malo mlađu Carrie, ali i na sve ljubavne zaplete koje smo rado proživljavali zajedno sa njom.

Michael Patrick King je apsolutno napravio pravu stvar, a to je da nije pokušavao napraviti nastavak "Sex and The Cityja" kakav je bio prije dvadeset godina. Ima nešto u "And Just Like That" što nas na neki način tjera da se vratimo i nastavimo gledati seriju iako znamo da nije to to. Likovi su nam poznati, te na neki način uvijek mislimo da znamo što će učiniti. Toliko godina smo ih pratili u njihovim dvadesetim, tridesetim, i četrdesetim godinama, da se osjećamo kao da su dio naših života. Nažalost, svjesni smo da u ovom novom poglavlju serije i njezinih famoznih ženskih likova, više ne možemo očekivati isto što i nekada, ali ipak navijamo za njih.

"And Just Like That" je mlaka serija, sa čudnovatim zapletima, nespretnim dijalozima, te glumačkom igrom koja se čini isforsiranom većinu vremena. Vjerojatno nikada neće doživjeti kvalitetu i slavu kakvu je imala i još uvijek ima njezina prethodnica, jedna od najotmjenijih, najbolje napisanih, i najzabavnijih serija svih vremena. Ono što kao gledateljica i fan "Sex and The Cityja" nikada neću odbiti, su genijalni trenutci u kostimografiji kao što je trenutak kada Carrie ponovno oblači svoju prepoznatljivu Vivienne Westwood vjenčanicu, te u svom Carrie stilu završava prvu epizodu druge sezone.