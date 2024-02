Romantična komedija koja će učiniti da se uz čašu vina fino odmorite barem na sat i pol

Nova romantična komedija stigla je 14.2. na Netflix pod nazivom Igrači. Ovaj film ima sve ono što očekujete od ovakvog žanra, a to je da znate njegov kraj od samoga početka. To nije ništa loše kada je u pitanju romantična komedija, nego je činjenica zbog koje zapravo i gledamo ovakve filmove. Čine da se opustimo, osjećamo zadovoljni, pa je tako film Igrači idealan film za neki nadolazeći vikend nakon napornog radnog tjedna.

Igrače je napisao Whit Anderson, dok režiju potpisuje Trish Sie koja je dala ovoj komediji jedan novi nivo koji nije toliko čest u žanru. Iako znamo da će kraj biti sretan za glavnu protagonisticu, ono što iznenadi jeste njezin lik.

Film je: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Mack je mlada žena opsjednuta sportom koja je prava “igračica” kada je u pitanju dejtanje, te je upravo to ono što čini ovu romantičnu komediju blago drugačijom od drugih. Iako me dojmila činjenica kako je glavni lik atipičan za ovu formu, brzo se izgubi ovakva vrsta individualnosti u čitavoj priči. Prvih petnaestak minuta filma je uzbudljivo, drugačije i zabavno, ali ubrzo to sve padne u vodu kada glavni lik doživi naglu promjenu koja se čini dosta neprirodnom. U jednom trenutku sam mislila kako gledam dva filma, ili kako mi fali jedan veliki dio filma u kojem je objašnjena nagla promjena u radnji. Usprkos tome, Igrači i dalje uspijevaju zadržati našu pozornost, dozu šarma, i blagog humora. Narativno i režijski je film jasan, ali ima dosta trenutaka koje ćete odmah zaboraviti. Igrači su ugodni za gledati, ali nisu previše pamtljivi i to je idealan scenarij ako želite pustiti mozak da diše.

Likovi u filmu nisu dovoljno detaljno napisani, što ne doprinosi pretjeranoj povezanosti sa gledateljima. Naravno, to apsolutno nije niti nužno za ovakav žanr, ali bi definitivno poboljšalo samu kvalitetu priče i cjelokupan dojam. Glumica Gina Rodriguez utjelovljuje lik Mack, mlade žene koja piše o sportu, te čiju bombastičnu energiju osjetimo preko malih ekrana. Rodriguez od svih likova ima najveću promjenu koja je pomalo naprasna, ali ostaje dosljedna sa strašću koju njezina Mack ima od početka do kraja filma. Damon Wayans Jr. igra Adama, Mackinog najboljeg prijatelja, i bivšu ljubav. Wayans odlično igra svoj lik sa preciznošću, šarmom, te pristojnim komičnim tajmingom. Ostatak glumačke ekipe je dosta površno napisan, s toga je i glumačka igra ispod razine Rodriguez i Wayansa, ali za ovakav žanr to gledateljima neće pretjerano smetati.

Igrači su romantična komedija koja je više komedija sa elementima romantike, ali je film koji gledamo za opuštanje, razonodu, i sa čašom dobrog vina na kraju tjedna. Nije jedan od filmova o kojem ćete razmišljati dugo nakon odjavne špice, ali vam obećavamo da ćete se odmoriti barem na sat i pol.