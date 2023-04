Zagreb postaje domaćin dvodnevnog stand up festivala: "Preporučujem ljudima da se što prije dogovore s frendovima!"

Headliners stand up comedy festival - 1 PR

U mnoštvu događanja koji će obilježiti proljetnu sezonu u Zagrebu, jedan se ističe kao najzabavniji. Headliners stand up comedy festival pod kreativnom palicom Ivana Šarića, dolazi u Rougemarin park i garantira najluđu zabavu i najsmješniji provod!

U dva dana trajanja s osam najpoznatijih komičara iz regije, ovaj festival postaje jedinstveni događaj na našem području, a petak, 16. lipnja, rezerviran je za jake snage hrvatske komičarske scene.

Vlatko Štampar, Goran Vinčić, Ante Travizi i domaćin Ivan Šarić bit će zaduženi za cjelovečernji program u kojem će pokazati najbolje od stand upa. I dok će Štampar kao prvi stand up Međimurac osvojiti srca publike "neprilagođenim" forama koje kuže svi Hrvati, Goran Vinčić, najenergičniji komičar balkanske stand up scene pokazat će zašto je stručnjak za stanje nacije i majstor improvizacije.

Ante Travizi, Dalmatinac koji inspiraciju crpi iz svakodnevnog života, ponajviše će se zabaviti temom obitelji, prijatelja i muško-ženskih odnosa, a britki Šarić pokazat će svoj humor u kojem se dotakne i života na Balkanu, posebice u Dalmaciji, ali političkih i regionalnih tema pa sve do sarkastičkog pogleda na samog sebe.

"Za ovakav program stand up-a brzo će planuti karte pa preporučujem ljudima da se što prije dogovore s frendovima!“, poručio je Šarić koji zajedno s RED agencijom stoji iza ovog novog projekta.

Tako će, drugi dan festivala, 17. lipnja, na scenu u predivnom okruženju Rougemarin parka stati četvorka dobro poznata diljem regije. Pobjednik TV show-a "Najbolji komičar Srbije“ iz 2014. Srđan Olman pozabavit će se svojim standardnim temama koje publika obožava - društveno ekonomskim problemima današnjice, ali i povijesti te problemima tijekom djetinjstva, a njemu uz bok stat će jedan Beograđanin kojeg zagrebačka publika dobro zna - Srđan Jovanović, koji duhovitost nerijetko izvuče iz nekih neugodnih situacija.

Subotu će još urnebesnijom učiniti Andrija Dabanović, organizator festivala "Opuč" u Podgorici i ime koje osvaja srce forama prožetim djetinjstvom, odrastanjem i ‘bolovima’ odrastanja te Ranko Babić, dokaz da su humor i ironija iz Slovenije posebni, pogotovo kad priča o krizi srednjih godina.

Osim fenomenalnog entertainmenta, i sami ambijent festivala potpuno je drugačiji od dosad viđenog. Omiljeni park na Folki pretvorit će se tri vrste gledališta – Prvi red do smijeha, Prvi red do zabave te Prvi red do chillanja.

Ulaznice se mogu kupiti putem sustava Entrio, a sve informacije i novosti vezane za festivali možete pratiti putem službenog Facebook pagea i Instagram profila.

