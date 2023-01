Na trenutke jeziva, čudna priča s odličnim zapletom na kraju, koji vam nećemo odati

Novi gotički triler redatelja Scotta Coopera upravo je izašao na Netflixu i zasigurno je jedan od boljih filmova koje je Netflix izbacio u posljednje vrijeme.

The Pale Blue Eye je adaptacija istoimene knjige pisca Louisa Bayarda koja je izašla 2003. godine te koja se vrti oko misterioznih ubojstava koje pokušavaju riješiti detektiv Augustus Landor i pjesnik Edgar Allan Poe.

Pogledaj i ovo Ništa mu nije teško Kralj transformacija još jednom potvrdio svoju titulu, nakon drastične promjene opet ga nitko ne može prepoznati

Godina je 1830. i radnja se odvija u malenom gradiću West Pointu na Vojnoj akademiji. Mladi kadet misteriozno je ubijen i izvađeno mu je srce. Upoznajemo usamljenog detektiva Augustusa Landora (Christian Bale) koji je pozvan da istraži uznemirujuće ubojstvo.

Ubrzo upozna još jednog kadeta, koji je ni manje ni više nego pjesnik Edgar Allan Poe (Harry Melling). Redatelj Scott Cooper od samog starta kreira sjajnu atmosferu, koja doista podsjeća na jednu od pjesama slavnog Edgara Allana Poa te se takva estetika i atmosfera provlače kroz čitav film. Priča je jednostavno napisana, izrežirana tako da vam drži pozornost, ima sjajna dva glavna glumca i neočekivan zaplet na samom kraju. To je odlika vještih i iskusnih redatelja, a Cooperu je ovo vjerojatno i najbolji film koji je dosad režirao. Ovo je film koji vode Bale i Melling, i čini se kako im je Cooper dao slobodu da svoje likove učine što misterioznijim i čudnijim, dok je redatelj tu da podcrta sotonističko-mističnu centralnu priču.

Christian Bale igra ulogu usamljenog, mračnog detektiva koji zbog svoje tragične prošlosti nema što izgubiti. Bale, kao i uvijek, nadmaši sva očekivanja, ali u ovom filmu on nije jedina zvijezda. Igra svoj lik korektno, svedeno, i rame uz rame sa svojim glumačkim partnerom, Harryjem Mellingom. Lik Edgara Allana Poea imao je čast odigrati mladi Melling. Moram priznati da me u potpunosti oduševio i zaista je lik čudnovatog romantičara doveo do savršenstva. Njegov američki naglasak pomalo je iskarikiran, ali za čitavu prezentaciju pjesnika čudaka on funkcionira kao takav. Poea je utjelovio kao sramežljivog pustolova koji obožava mračne misterije i zaista je osvježenje gledati ga zajedno u kadru s Christianom Baleom. Bale i Melling razviju nenametljivu nježnost kroz svoje likove usred svih jezivih elemenata koji se provlače kroz film. Ostatak glumačke postave također je odličan i svatko sa svojim likom doprinese na značaju čitave priče.

The Pale Blue Eye je odličan detektivski film koji je atmosferičan, na trenutke jeziv, čudan, i s odličnim zapletom na kraju, koji vam, naravno, ne želimo odati. Nešto što će zasigurno privući gledatelje jest činjenica da je glavni lik planetarno poznati pjesnik Edgar Allan Poe, koji ovom filmu i priči daje jednu posebnu dimenziju. Ovo je jedan od najboljih detektivskih trilera u produkciji Netflixa i naša je topla preporuka.

1/3 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Odličan nastavak priče iz 2019. koji se dotiče i teme korone, a savršen je izbor ako vam treba malo smijeha

1/1 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Feel good filmovi za bijeg od naše stvarnosti: Zašto ih obožavamo gledati za vrijeme blagdana?