Filmu ''Proslava'' Velika zlatna arena, Silvestru Kolbasu režija, najbolji glumci Bernard Tomić i Lana Barić

Na svečanoj dodjeli nagrada 71. Pulskog filmskog festivala u Istarskom narodnom kazalištu dodijeljene su Zlatne arene, a dodjeli je prethodilo proglašenje dobitnika nagrada Pula PRO programa i Kino mreže u Festivalskom centru.

Ocjenjivački sud Hrvatskog programa na 71. Pulskom filmskom festivalu radio je u sastavu: Nina Violić, Nina Velnić, Mirta Puhlovski, Goran Marković, Nebojša Slijepčević. U konkurenciji Glavnog programa bilo je 11 filmova iz sekcije Hrvatski film i 11 filmova iz sekcije Hrvatske manjinske koprodukcije.

Najviše Zlatnih arena dobio je igrani film “Proslava” Bruna Ankovića i producentske kuće Eclectica: Veliku zlatnu arenu za najbolji film te Zlatne arene za najbolji scenarij, za najbolju mušku glavnu ulogu te za fotografiju. Isti je film dobio i najbolju ocjenu kritičara i novinara te Nagradu Kino mreže. Dokumentarac “Božja djeca” Silvestra Kolbasa i produkcije Factum osvojio je Zlatne arene za režiju i za montažu. Zlatne arene za najbolje glavne uloge Hrvatskog programa dobili su Lana Barić i Bernard Tomić. Nagrada publike pripala je filmu Vlatke Vorkapić i produkcije Interfilm “Sveta obitelj”, dok je najbolji film sekcije Manjinska koprodukcija “Domaćinstvo za početnike” redatelja Gorana Stolevskog i hrvatskog koproducenta Kinorame koji je dobio i Zlatnu arenu za najbolju sporednu mušku ulogu.

Sve nagrađene doznajte u nastavku:



ZLATNE ARENE U SEKCIJI HRVATSKI FILM

1. Zlatna Arena za oblikovanje zvuka dodjeljuje se Luki Gamulinu i Tihomiru Vrbanecu za film “Slatka Simona”, redatelja Igora Mirkovića

“Zvukovna komponenta filma ne samo da komplementira već i uspješno poentira vizualnu dimenziju te svojom stiliziranošću i bogatstvom gledatelja vodi kroz tri nivoa priče.”

2. Zlatna Arena za masku dodjeljuje se Ani Bulajić Črček za film “Božji gnjev”, redatelja Kristijana Milića

“Majstorica maske Ana Bulajić Črček odmjereno i realistično, gotovo dokumentarno oslikava cijeli glumački ansambl muškaraca u ratu, suptilno izdvajajući temperamente svakog lika.”

3. Zlatna Arena za specijalne efekte dodjeljuje se Petru Novakoviću za film “Božji gnjev”, redatelja Kristijana Milića

“U vrlo kompleksnom filmskom narativu ratnog filma s reduciranim pucnjavama, detonacijama i eksplozijama, specijalni efekti su doprinijeli realističnom pripovijedanju i ukupnom dojmu ovog antiratnog trilera.”

4. Zlatna Arena za vizualne efekte dodjeljuje se Krstu Jaramu za film “Šalša”, redatelja Dražena Žarkovića

“Vizualni efekti u filmu “Šalša” uspijevaju realistično i dojmljivo stvoriti atmosferu začudnosti i dramatičnosti u jednoj grotesknoj priči smještenoj na mali jadranski otok.”

5. Zlatna Arena za glazbu dodjeljuje se Alenu Sinkauzu i Nenadu Sinkauzu za film “Šlager”, redatelja Nevija Marasovića

“Izuzetno dobro promišljena glazba šarmira gledatelja i drži dvoje likova filma u stalnoj dinamičnosti te istodobno produbljuje i otvara odnos među likovima. Autori promišljaju svaki trenutak filma te glazbom oblikuju karakter i atmosferu filma tako da povišena emotivna stanja i unutarnje strepnje promatramo sa lakoćom.”

6. Zlatna Arena za kostimografiju dodjeljuje se Ivani Zozoli Vargović za film “Sveta obitelj”, redateljice Vlatke Vorkapić

“Kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović je kreirala iznimno maštovite, vizualno zanimljive brojne bogate kostime koji odlično promišljenom stilizacijom pridonose identitetu filma.”

7. Zlatna Arena za scenografiju dodjeljuje se Željki Burić za film “Svemu dođe kraj”, redatelja Rajka Grlića

“Estetski i vizualno, scenografija vrlo odmjereno dočarava društvo u kojem jedni žive u raskoši i bogatstvu a drugi jedva preživljavaju. Željka Burić osmislila je i kreirala bogatu i uvjerljivu scenografiju, koja vrlo realistično pozicionira društveni status likova i bitno pridonosi njihovim karakternim različitostima, te uvećava produkcijsku vrijednost filma."

8. Zlatna Arena za najbolju sporednu mušku ulogu dodjeljuje se Borisu Isakoviću za ulogu Dinka Horvata u filmu "Svemu dođe kraj" redatelja Rajka Grlića

"Boris Isaković lakoćom, šarmom i velikom glumačkom snagom postiže satirični odmak koji se gotovo ne može vidjeti, ali ga se snažno osjeća. Boris odmjereno i pametno bira sredstva koja vode do stravičnog dojma da je Dinko Horvat živa osoba."

9. Zlatna Arena za najbolju sporednu žensku ulogu dodjeljuje se Juditi Franković Brdar za ulogu Note u filmu “Sveta obitelj” redateljice Vlatke Vorkapić.

“Notu koja odabire da u teškim okolnostima patrijarhalne sredine zadrži dostojanstvo i ljudskost, Judita Franković Brdar utjelovila je šarmantno, s velikom lakoćom i razigranošću, te kroz jednostavnost i neposrednost izgradila empatiju prema glavnom liku.”

10. Nagrada Breza za najbolju debitanticu dodjeljuje se Luni Pilić za ulogu Janje u filmu “Sveta obitelj”, redateljice Vlatke Vorkapić

“Iako je Janja žrtva, Luna Pilić je igra bez imalo samosažaljenja, vrlo prirodno i zanimljivo u reakcijama s partnerima i čak ponekad prkosno i snažno. Pokazala je veliku glumačku zrelost i nadamo se da će joj ova nagrada biti vjetar u leđa. Veselimo se ponovno je gledati na velikom platnu.”

11. Zlatna Arena za montažu dodjeljuje se Denisu Golenji za film “Naša djeca”, redatelja Silvestra Kolbasa

“S nimalo zahvalnim zadatkom stavljenim pred montažera, autor barata s materijalom koji kroz dvadesetak godina prati jednu obitelj. Stvorio je izuzetno jednostavnu, precizno isprepletenu sliku svih članova obitelji koja je na nas ostavila snažan emotivni dojam.”

12. Zlatna Arena za fotografiju dodjeljuje se Aleksandru Pavloviću za film “Proslava”, redatelja Bruna Ankovića

“Izrazito atmosferičnim kadrovima interijera i eksterijera, diskretnim pokretima kamere i asketskim, prirodnim osvjetljenjem autor je potencirao surovost, hladnoću i siromaštvo Like. Ovoj cjelini smisleno kontrastira zadnju sekvencu koja optimizmom i bogatstvom vizuala ostavlja gorak okus u ustima.”

13. Zlatna Arena za najbolju glavnu mušku ulogu dodjeljuje se Bernardu Tomiću za ulogu Mije u filmu “Proslava”, redatelja Bruna Ankovića

“Rasponom u dva vremenska perioda Bernard Tomić dojmljivo igra Miju, kojeg pratimo u njegovom odrastanju na rubu gladi. Od nezrelog gotovo nevinog zaljubljenog dječaka, do odraslog muškarca kojeg obuzima strah od smrti. Dugo ćemo pamtiti njegove prestrašene oči u mraku. Gledajući ga kako se bori pitamo se da li bi i mi postupili isto u njegovoj situaciji.”

14. Zlatna Arena za najbolju glavnu žensku ulogu dodjeljuje se Lani Barić za ulogu Sare u filmu “Šlager”, redatelja Nevija Marasovića

“Sredstva koja Lana Barić koristi daleko su od predvidivosti, a u gledatelja postižu prepoznavanje svih emocija kroz koje njen lik Sare prolazi, dočaravajući tako što znači biti ljudsko biće. Lana time daje dodatnu vrijednost, ne samo ulozi koju igra, već i priči koju priča.”

15. Zlatna Arena za scenarij dodjeljuje se Jeleni Paljan za film “Proslava”, redatelja Bruna Ankovića

“Jelena Paljen postepeno, više skrivajući nego otkrivajući s vrlo malo dijaloga, inteligentnim scenarističkim odlukama i zanimljivim filmskim jezikom izgradila je priču potresnog Karakaševog romana.”

16. Zlatna Arena za režiju dodjeljuje se redatelju i scenaristu Silvestru Kolbasu za film “Naša djeca”

“Silvestru Kolbasu kamera je i filmski alat, i sredstvo nošenja s emotivnim zahtjevima roditeljstva. Kamera je punokrvni protagonist filma koji razotkriva, provocira, zabavlja i štiti. Suočen s nerješivim zagonetkama roditeljstva, Kolbas rješenje traži u mijenjanju kuta snimanja. Pokušava izmaći kameru u poziciju neutralnog promatrača kako bi sagledao vlastitu ulogu u svom vlastitom životu, a onda, kad to ne uspije, poražen se vraća u osobnu perspektivu. Pritom se gledatelju potpuno izlaže, i stvara hrabro, dirljivo, toplo, razigrano, ponekad tragično, i iznimno kompleksno filmsko djelo u kojem nema granice između osobnog i filmskog, i koje emotivno razara gledatelja.”

17. Velika Zlatna Arena za najbolji film dodjeljuje se filmu “Proslava” redatelja Bruna Ankovića, producentica Ree Rajčić i Tine Tišljar, scenaristice Jelene Paljan i produkcijske kuće Eclectica

“‘Proslava’ je djelo koje zahtijeva potpunu koncentraciju gledatelja. Nelinearno ispričana priča svoju poantu moćno razotkriva tek pri samom kraju ostavljajući puno prostora za diskusiju. U današnje vrijeme pojačanih političkih napetosti proslava otvara iznimno potrebnu temu kako zle ideologije mogu imati nevine korijene.



ZLATNE ARENE U SEKCIJI HRVATSKA MANJINSKA KOPRODUKCIJA

1. Zlatna Arena za najbolju Hrvatsku manjinsku koprodukciju dodjeljuje se filmu “Domaćinstvo za početnike”, redatelja Gorana Stolevskog

“Tematski relevantan i suvremen film koji vješto i bogato koristi sve aspekte filmskog jezika od glumačkog ansambla, montaže, režije, zvuka, glazbe do kamere, kostima i scenarija. Iznimno dirljiv i nepredvidiv, “Domaćinstvo za početnike” postiže nevjerojatnu životnost jer u prvi plan postavlja ljude, a ne ono što ih određuje.”

2. Zlatna Arena za glavnu žensku ulogu u Hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodjeljuje se Ilinci Manolache za ulogu Angele Raducani, Bobita u filmu “Ne očekuj previše od kraja svijeta”, redatelja Radu Jude

“Na nekonvencionalan način glumica Ilinca Manolache svojom autentičnošću i snagom postiže duhovitost, pritom ne ispuštajući gledateljevu pažnju, već držeći istu u često dugim kadrovima koje obogaćuje zanimljivošću.”

3. Zlatna Arena za glavnu mušku ulogu u Hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodjeljuje se Leonu Lučevu za ulogu Mije u filmu “Radnička klasa ide u pakao” redatelja Mladena Đorđevića

“Leon Lučev neodoljivom jednostavnošću gradi duhovitost vlastitim uvjerenjem u svoju manipulaciju, zbog čega se i mi često kao publika pitamo da li on laže ili ne.”

4. Zlatna Arena za sporednu mušku ulogu u Hrvatskoj manjinskoj koprodukciji dodjeljuje se Vladimiru Tintoru za ulogu Tonija u filmu “Domaćinstvo za početnike”, redatelja Gorana Stolevskog

“Izuzetnom izvedbom balansirajući između nepristupačnosti i topline, Vladimir Tintor postiže nepredvidljivost lika i na taj način drži gledatelje u neprestanoj neizvjesnosti.”

5. Posebno priznanje dodjeljuje se posthumno Dušku Valentiću za sporednu mušku ulogu Tileta u filmu “Lost Country”, redatelja Vladimira Perišića

“Duško Valentić u vrlo ograničenom vremenu uspijeva izgraditi upečatljivu ulogu ostarjelog partijskog moćnika, kojem kontrira svojim nježnim glumačkim habitusom.”

NAGRADA ZLATNA VRATA PULE (NAGRADA PUBLIKE)

Sveta obitelj, red. Vlatka Vorkapić 4,77



OCJENE KRITIKE I NOVINARA

Hrvatski program: Proslava 4,5

Hrvatska manjinska koprodukcija: KIX 4,8

Uz stručni žiri i publiku filmove iz Glavnog programa procjenjuje dio akreditiranih filmskih kritičara i novinara iz kulture, i to ocjenama u rasponu od 1 do 5. Predstavljamo ocjene kritike uz napomenu da u trenutku zaključavanja tablice dio ocjena jop nije stigao, što znači da se i prosječna ocjena može promijeniti do finalne objave.

NAGRADA KINO MREŽE

Žiri Kino mreže, predstavnika nezavisnih kinoprikazivača, dodijelio je svoje nagrade filmovima u hrvatskom i međunarodnom programu koji još nisu prikazani u kinima. Nagrada je oglašivački prostor u medijima u suradnji s partnerima portalima Telegram i Tportal te minimalan broja ekrana u prvom tjednu distribucije. Pulski filmski festival ovom suradnjom s Kino mrežom nastoji doprinijeti kvalitetnoj komunikaciji i suradnji prikazivača i distributera te konkretnim primjerom utjecati na daljnje pozitivne prakse u distribuciji filmova.

Film PROSLAVA - program Hrvatski film

Zbog rijetko viđene uspjele adaptacije književnog djela u našoj kinematografiji, visoke glumačke izvedbe mladih glumaca, ali i novog izvedbenog sjaja glumačkih veterana, iznimne fotografije, priče čiji se rukavci stalno iznova pretapaju u koherentnu cjelinu ne gubeći na umjetničkoj snazi - nagradu Kino mreže za poticaj kinodistribucije dodjeljujemo debitantskom ostvarenju Brune Ankovića Proslava, kako bi bilo prikazano u svim kinima članicama naše mreže i došlo do što većeg broja gledatelja i u dodir, s prije svega, mladom publikom. Proslava je film u kojem je pitanje ustaškog kolaboracionizma obrađeno na možda i nikad dosad viđen način u našoj kinematografiji, duboko i u slojevima, prikazujući ono svakodnevno, obično, ruralno i siromašno, kojim se proširilo sjeme fašizma.

Film HIMERA - program Greater adria

Zbog poetičnosti kolorita koji podsjeća na izgubljena analogna vremena, nenadmašne fotografije, nekonvencionalne, efektne režije, isto toliko nekonvencionalnih likova koji osvajaju neposrednošću i šarolikošću - voljeli bismo da ova nagrada bude poticaj da se najnovije djelo jedne od najzanimljivih suvremenih europskih autorica, Alice Rohrwacher, gleda u našim malim nezavisnim kinima gdje će biti moguće prenijet svu ljepotu i kompleksnost njezina filmska izričaja. Himeru shvaćamo i kao upozorenje o krhkosti tisućljetne civilizacije čije tekovine, zbog ljudske pohlepe, mogu nestati u hipu.



Film FRKA - posebno priznanje

Davanjem posebnog priznanja filmu Frka želimo iskazati poštovanje ovoj mladoj ekipi uz fascinaciju njihovim entuzijazmom zbog kojeg su uz minimalno financiranje uspjeli iznijeti u većini segmenata prilično solidan žanrovski film, čija redateljska i produkcijska rješenja pokazuju talent za profesionalni pristup u stvaranju filma.



NAGRADE PULA PRO

TV HIT

“Za šaku jada”, autorica: Jasna Nanut

Žiri: glavna urednica Nove TV - Zrinka Jankov, urednica dramskog programa hrvatske televizije Nana Šojlev i direktorica programa RTL-a hrvatske Ana Bižić.

Make the Scene!

Novčanu nagradu u iznosu od 10.000 eura osigurava United Media.

“Dert”, Katarina Krstić i Andrijana Zukić

Žiri: direktorica razvoja scenarija u United Media Nataša Buljan, producent Miroslav Mogorović i glumac Goran Bogdan.

Scenarij kinohita

Novčanu nagradu u iznosu od 10.000 eura osiguravaju Blitz i HAVC.

“Projekt Palma”, autorica Daria Stilin

Posebno priznanje

Pijetao koji je pao s neba, autorica Višnje Skorin i Dijane Merdanović.

Žiri: redatelj Goran Stolevski, dramaturginja Tena Štivičić i direktorica distribucije Blitz filma i videa Ines Žuljević

FILMOVI U NASTANKU

Novčanu nagradu u iznosu od 6.000 eura osigurava Brijuni Rivijera

“Dobra djeca”, redatelj: Filip Peruzović, produkcijska kuća: Dinaridi film

Postprodukcijske usluge u iznosu od 10.000 eura, nagradu osigurava Sleepwalker.

“Bez zamjere”, redateljica: Lucija Marčec, produkcijska kuća: Akademija dramske umjetnosti Zagreb

Postprodukcijske usluge u iznosu od 3.000 eura, nagradu osigurava Teleking.

“Ljudi u mojoj kući”, redateljica: Tatjana Božić, produkcijska kuća: Lewa Productions

Žiri: filmski selektor i predavač Nicola Marzano, direktor FMFS-a, Alen Munitić i producent Milan Stojanović.