Fascinantna priča o jednoj od najvažnijih Afroamerikanki u političkoj povijesti SAD-a, za koju vjerojatno do sada niste čuli!

Film "Shirley" donosi fascinantnu životnu priču Shirley Chisholm, koja je nažalost ispričana na dosadan način.

Na Netflix je stigao film pod nazivom "Shirley" o temi koja je iznimno bitna, ali je napravljena tako da postane dosadna, i nevažna. Priča je to o Shirley Chisholm, prvoj Afroameričkoj ženi koja je pokrenula do tada neviđenu kampanju da postane predsjednica Sjedinjenih Država.

Scenarist i redatelj filma John Ridley, odlučio je uzeti fascinantnu životnu priču Shirley Chisholm i pretvoriti je u film od otprilike dva sata. Film zaista počne interesantno, te smo odmah upoznati s tim da je glavni lik netko iznimno važan za povijest Amerike. Tempo filma je u isto vrijeme brz i spor, u smislu da se priča razvija brzo, ali da svaka radnja traje pre sporo. Priča vas kupi na prvu, ali se brzo pretvori u film koji pauzirate više puta jer se morate odmoriti. Likovi su tipični za ovaj političko dramski žanr, a glumica Regina King koja igra Chisholm je jedina svjetla točka ovog filma.

Što se tiče režije, Ridley je napravio film na školski način. Priča ima smisla narativno, film ima početak, sredinu i kraj, ali za ovakvu povijesnu ličnost je ipak trebalo više kreativnog izričaja. Većina gledatelja ne zna tko je Shirley Chisholm, te nam redatelj svojim načinom na koji je prikazao njezinu priču ne daje ništa što bi nas privuklo njezinom liku kako bi je i nakon film Googlali da još bolje upoznamo kongresnicu Shirley.

Najbolji dijelovi filma su oni u kojima gledamo Reginu King kako očarava velike mase ljudi kako bi im dala do znanja da je vrijeme za promjene, a većina scena u kojima se dešavaju dijalozi među likovima su poprilično suhe, odnosno, dosadnjikave. Jasno je da je ostatak likova tu apsolutno sporedan, ali su jednako važni kako bi doprinijeli priči, a čini se kako je Ridley svu svoju scenarističko redateljsku pozornost dodijelio isključivo Chisholm. Kao gledateljici najviše me razočaralo to što je redatelj i scenarista važnu osobu učinio samo simbolom, a ne osobom koja je slojevita. Istina je da se priča vrti oko predsjedničke kampanje, ali se teško vežemo s glavnim likom kojem rijetko kada vidimo i drugu stranu. Shirley se čini kao simbol i slogan, a manje kao jedna od najvažnijih Afroamerikanki u povijesti političke scene u SAD-u.

Regina King je imala težak zadatak utjeloviti Shirley Chisholm u novom Netflixovom filmu. Iako je poznata kao sjajna glumica, ovdje joj nije išao na ruku polovično dobar scenarij. Usprkos svemu, King je Chisholm odigrala dosljedno, graciozno, te na par trenutaka čak i dirljivo. Ostalu glumačku ekipu je teško komentirati jer su njihovi likovi napisani jednodimenzionalno, s toga je ostatak ekipe odradio svoj posao korektno, ali definitivno ne u skladu sa svojim glumačkim sposobnostima.

"Shirley" je bitan film za pogledati kako bi se upoznali s izuzetno važnom osobom za koju vjerojatno do sada niste čuli. Ono što je veliko razočaranje u ovom filmu jeste činjenica da je priča koja je velika napravljena da postane mala, i dosadna. Dakle, film obavlja svoj posao kada je u pitanju upoznavanje s manje poznatim povijesnim ličnostima, ali bi definitivno voljela da je više dostojan složenosti lika, kao i samog trenutka u povijesti.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Legendarni glumac snimljen sa suprugom prvi put nakon više od 20 godina, ni njega nismo vidjeli baš dugo!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Blagdanska raskoš i obitelj na okupu: Poznati Hrvati pokazali kako slave Uskrs, evo tko se posebno potrudio oko dekoracije!