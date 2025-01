Fanovi popularne serije napokon dočekali datum posljednje sezone: "Mogu obnoviti pretplatu"

Fanovi serije "You" napokon su dočekali datum pete i posljednje sezone, u kojoj se ubojica mora suočiti s duhovima svojih žrtava.

"Sjećate me se? Jer se ja sjećam vas. Ponovno smo zajedno, tamo otkud je sve počelo", riječi su Joea Goldberga, kojeg već pet sezona u seriji "You" tumači Penn Badgley.

Netflixova drama koja izaziva jezu vraća se na ovaj streaming div sa zadnjom sezonom 24. travnja, za koju se već najavljuje kako će biti "ubojita".

"Mnogo stvari se dogodilo tijekom naših zajedničkih godina identiteti, gradovi, ljubavi, komplikacije. No to sve me je vodilo do mjesta gdje mi je oduvijek bilo suđeno. I jedina konstanta, jedina stvar koja je uvijek bila tu za mene, si ti. Ti, koji si bio uz mene cijelo vrijeme i bit ćeš sa mnom do samog kraja. Zbogom, ti", poručio je Badgleyjev lik Joe.

U petoj i posljednjoj sezoni, serijski ubojica Joe Goldberg vratio se u New York kako bi uživao u svom sretnom kraju, no počeli su ga proganjati duhovi njegovih žrtava.

Objavom najave krenuli su komentari oduševljenih fanova.

"Daj mi odmah!", "Obnovila sam svoju pretplatu što sam brže mogla", "Predugo smo čekali i sad smo ovdje", "Jedina toksična osoba koju prihvaćam ovog proljeća", napisali su ljubitelji serije u komentarima.

