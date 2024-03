Remake kultnog trash filma nije ispunio očekivanja, isplati ga se pogledati jedino zbog Conora McGregora!

Novi "Road House" je sve ono što akcijski film ne bi trebao biti. Dosadan, usporen, s površnim likovima, i niti malo dostojan originalu.

Većina nas se sjeća kultnog trash filma "Road House" iz 1989. godine s Patrickom Swayzejem, a prije nekoliko dana u modernom duhu remake-ova stigao je i novi "Road House" s Jakeom Gyllenhaalom. S obzirom na to da je Gyllenhaal svjetski poznati glumac, očekivala sam da će ovaj remake biti mnogo kvalitetniji nego original, ali moram priznati da novi film nema niti u pola šarmantnosti, niti dinamičnosti.

Redatelj filma Doug Liman je imao zaista izazovan zadatak napraviti jednako dobar ili bolji film nego onaj koji je režirao Rowdy Herrington. Liman nažalost nije uspio u svojem naumu, jer novi Road House je zaista iznimno loš. Postoje neki filmovi koji su dobri jer su loši, ali ovaj film je jednostavno loš. Nisam sigurna koliko je to bila redateljsko scenaristička odluka, ili se zvijezde nisu posložile kako treba, ali u svakom slučaju sam ostala razočarana na kraju. Film traje dva sata, te sam dva puta pauzirala film kako bi se protegnula, popila vode, i kako bi pripremila mozak za ponovno gledanje filma koji nema smisla. Naravno, film iz 1989. godine nije bio kvalitetan, ali imao je ono nešto što ga je stavila pod kultne trash filmove koje morate pogledati. Scenaristički, Road House je poprilično jasan film, te je zapravo klasična osvetnička priča s pregršt krvave borbe. Ono što moram napomenuti je da su akcijske scene zaista brutalne. Izrežirane su kreativnije od ostatka filma, te su jedna od rijetkih svijetlih točaka zbog kojih sam odgledala film do kraja. Tempo filma je poprilično usporen s obzirom na žanr, ali za taj dio definitivno mislim kako je to Liman napravio namjerno kako bi napeti trenutci izgledali što prirodnije. Ono što sporiji tempo doprinosi u ovakvom žanru, jeste da su nabrijane scene borbi još mučnije jer je montaža minimalna. Iako je priča jednostavna, svaki od zlikovaca ima jednu novu manijakalnu dimenziju koja čini da na trenutke film izgleda kao igrica. Što se tiče vizualnog aspekta filma, moram priznati da je film iz 1989. godine imao veći wow efekt jer vizualno izgleda dosta kvalitetnije od "Road Housea" od prije par dana.

Jake Gyllenhaal igra Elwood Daltona, UFC borca u mirovini koji se zaposli kao izbacivač na Floridi. Dakle, glavna priča je ista kao i u originalu, ali Gyllenhaal nije niti blizu šarmantan kao Patrick Swayze. Jake Gyllenhaal igra lik Daltona na sarkastičan način, i s prepuno unutarnjeg bijesa koji iskaljuje svojim šakama. On jeste dosljedan svojem liku, ali ovo je vjerojatno njegova najgora glumačka uloga do sada. Osoba koja me iznenadila na pozitivan način u ovom filmu, jeste kontroverzni Conor McGregor koji zaista jeste profesionalni boksač. On ulogu Knoxa igra na manijakalno prirodan način, ali sam se najviše iznenadila koliko iskreno glumi. Dosljedan je svojem liku, te su scene borbe s njim zaista najbolje napravljene.

Novi "Road House" je sve ono što akcijski film ne bi trebao biti. Dosadan, usporen, s površnim likovima, i niti malo dostojan originalu. Ako želite vidjeti kako Conor McGregor glumi, definitivno pogledajte film, ali ako želite pogledati dobar akcijski film, Road House bi definitivno trebalo preskočiti.

