500 gr crnog humora, 250 gr trilera, prstohvat drame, i 1 žlica horora. Sve su to “sastojci” koji čine novi film The Menu (Meni) pravom filmskom poslasticom. Film Meni je priča o izgubljenoj strasti i ljubavi radi licemjernosti društva koje nas konstantno ocjenjuje.

Redatelj Mark Mylod (Game of Thrones, Succession) zajedno sa scenaristima Seth Reissom i Will Tracy, napravili su film koji je beskrajno zabavan, satiričan, ali i okrutan.

Prati svijet privilegiranih osoba koje za $1,250 po osobi večeraju u famoznom restoranu Hawthorne na čelu sa Chefom opsjednutim perfekcionizmom, Julian Slowikom (Ralph Fiennes).

Od trenutka kada gosti dođu na posjed restorana Hawthorne, jasno nam je da ovo neće biti samo obična ekskluzivna večera za odabrane. Odabir radnji, facijalnih ekspresija kod konobara i pomoćnih Chefova, te iznimna uporaba zvuka, su nagovještaj za ono što će se dogoditi. Takav kreativni narativ podcrtava tenziju i emotivno stanje svih likova u filmu. Mylod-ove redateljske intervencije da ovaj film napravi hororom koji podsjeća na kulinarske showove, je bio briljantan izbor. Izbor koji je gledateljima komičan, ali i izbor koji prikazuje čitavu suludost situacije.

Scenaristi Reiss i Tracy su napravili nevjerojatan posao s dijalozima koji su prepuni dosjetki, te osvrta na današnje pretenciozno društvo. Moram naglasati da jedino razočaranje u filmu je bio njegov kraj koji se činio kao nespretno i brzopleto rješenje. Kraj je imao dosta narativnih rupa, i zaista je šteta što je tako dobar i kvalitetan film završio na tako trivijalan način.

Jedan lik koji iskače od ostalih, te koji nije trebao biti na toj večeri, je lik Margot (Anya Taylor-Joy). Margot se ne uklapa u društvo foodieja, kritičara hrane, ultra bogatih parova, i samodopadnih glumaca. Ona se tu nađe slučajno, te je večera nimalo ne impresionira, čak što više, prva je koja shvati da nešto ne štima. Anya Taylor-Joy daje svom liku buntovnički šarm, te od početka do kraja ostaje dosljedna svom karakteru mlade žene koja nije odrasla u privilegiranim uvjetima kao ostatak likova u filmu. Njezina volja za životom i borbom je na kraju i spase, te je jedini lik koji doista se čini kao da želi da se spasi. U ovom filmu ona je jedini glas razuma.

Još jedan lik koji vrijedi spomenuti je lik Chefa Julian Slowika koji je utjelovio genijalni Ralph Fiennes. Fiennes proslavljenog kuhara pretvara u megalomanskog luđaka s puno crnog humora, ali i dominantnih i ozbiljnih glumačkih izbora. Njegov izraz lica i glasan pljesak ruku podcrtavaju njegov devijantni lik, dok njegova strast prema kuhanju i želja da upozna Margot pokazuju njegovu meku stranu. Njegova glumačka igra je teatralna, surova, i apsolutno briljantna.

Meni je film koji je komentar na one ekstremno bogate privilegirane članove našeg društva, te na ekstremnu suludost fine dining restorana koja seže od hrane, serviranja hrane, porcija, pa i do basnoslovnih cijena. Film nam je zabavan jer smo sigurno u par navrata iskomentirali takve ljude, i sigurno smo i poželjeli da budemo na njihovom mjestu. Smijemo se jer pate ljudi koji to “zaslužuju”, koji uzimaju stvari zdravo za gotovo, i koje nije zapravo briga tko im sprema hranu, i što jedu.

Ovaj film je društveni komentar na narcisoidnost, elitizam, idolopoklonstvo, pohlepu, i narcisoidnost našeg društva koje je više preokupirano slikanjem jela nego uživanjem u istim. Više nas privlači to da sjedimo u restoranu u kojem ćemo platiti večeru od $1,250, nego razgovor koji ćemo voditi sa svojim partnerom, prijateljem, ili članom porodice. Na satiričan način prikazuje i današnje influencere, i food blogere koji su zaokupljeni time da znaju svaki sastojak, ali kada ih se stavi u kuhinju počnu se preznojavati.

Lik Chefa u ovom filmu je lik frustracije nad današnjim ispraznim društvom, koji bez obzira na to koliko ima Michelinovih zvjezdica, današnje stanje društva i način života je to što je ubilo njegovu ljubav i strast prema njegovom poslu.

S najmračnijom mogućom satirom, te raspletom situacije, Meni je film koji će vas nasmijati i isfrustrirati u isto vrijeme. Savršeno ide uz jednu veliku porciju kokica, jednim do dva pića po želji, i malim desertom koji će zasladiti vaše nepce. Ipak, treba isprati gorak okus u ustima kada postanemo svjesni našeg okruženja.

