Film koji se gleda otvorenog srca i duše, dok pokušavate suspregnuti jecanje kako ne bi ometali druge gledatelje u kinu

Film ''Sigurno mjesto'' redatelja, scenariste, i jednog od glavnih glumaca, Jurja Lerotića, je film koji mi je doslovno izbio dah. Ovaj film se ne gleda kao bilo koji drugi film. On se gleda otvorenog srca i duše, dok pokušavate suspregnuti jecanje kako ne bi ometali druge gledatelje u kinu.

Teško je napisati recenziju, te uopće pisati o ovakvom filmu, jer niti jedna riječ u našem vokabularu nije dostojna ovakve priče, i kreativnog djela talentiranog Lerotića.

Pokreti kamere, svjetlo, kostimografija i scenografija, zvuk, te način kadriranja, su u ovome filmu potpuno sekundarni i nebitni. Nebitni da ih mi izanaliziramo i komentiramo, ali naravno da čine priču još posebnijom, intimnijom, i čine čitavo iskustvo kroz koje gledatelji prolaze još intenzivnijim.

Lerotić nas u samom startu stavlja u poziciju promatrača iz daljine, te u dosta dijelova filma kadrovi su zamagljeni ili iskadrirani na način da nam je većina kadra prekrivena. Za ovaj film takva vrsta pričanja priče na dokumentarističan način, doprinosi autentičnosti situacije, likova, ali nas i približi samim dijalozima. Naćulimo uši i iskreno slušamo jer svaka replika ima svoju snagu, i ne smije nam promaći. Redateljski minimalizam u ovom filmu ne služi kao neka “cool” estetika, nego ima svrhu da podcrta i pojača priču. Ovaj film je čista emocija. Prikazuje jedno stanje beskrajne tuge i nemoći koje je Lerotić prikazao na maestralan način.

Uz Jurja, gledamo i Gorana Markovića koji utjelovljuje Damira, Jurajevog brata. Dugo sam poslije razmišljala o tome što prolazi kroz glavu glumca kojem se ponudi jedna ovakva uloga, i ovakav proces rada. Jedno je sigurno, Marković je hrabro pristupio ovom liku, i njegove oči su nam govorile sve. S malo izgovorenih riječi, njegovi trzaji ruke, disanje, usne, držanje i oči, su pričali priču za sebe. Na uvjerljiv i potresan način smo makar na milisekundu ušli u um osobe koja više ne želi biti na ovome svijetu. Goran Marković je na dostojanstven način ušao u ulogu Damira i osobe koja se bori protiv depresije, te mu je ova uloga do sada najhrabrija i najznačajnija.

Ulogu majke je dobila na povjerenje prekrasna glumica Snježana Sinovčić-Šiškov. U ovoj ulozi možemo prepoznati sve mame na svijetu. Brižnost, stoičko držanje, razumijevanje u situaciji koju ne razumije, te hvatanje za najmanji tračak nade kako bi svim svojim bićem pomogla svom sinu. Sve je to, i više, prikazala gospođa Sinovčić-Šiškov sa svojom mimikom, replikama, i naposlijetku krikom kakav samo majka može proizvesti. Krik koji vam u sekundi zaledi svu krv u venama, i niste ni svjesni što osjećate.

''Sigurno mjesto'' je priča o traumatičnom događaju koji zadesi jednu tročlanu porodicu. Priča je to o iznenadnom suicidu koji u samo par minuta mijenja tri života zauvijek. Priča je o medicinskom sustavu koji ne funkcionira. Sustavu bez empatije. Sustavu bez razumijevanja, te sustavu koji iznevjeri one najranjivije. Priča nam o depresiji i suicidu, te nerazumijevanju koje kao društvo imamo prema osobama koje pate od iste.

Juraj Lerotić je najhrabriji redatelj, scenarist, i glumac na našim prostorima. Njegova hrabrost da napravi ovakav film se ne može opisati, iako to silno želim. Nije ovaj film samo film, on ima veću svrhu. Poziva na dijalog, na preispitivanje, na edukaciju, ali i ono najvažnije, na prevenciju. U 1 sat i 44 minute nam protrese čitavo naše biće. Ošamari nas i kaže nam GLEDAJ. Pogledaj gdje smo, gdje živimo, što će se desiti našim bližnjim, ali možda i nama, kada nas ovaj svijet iznevjeri. Krik na kraju filma je stvaran i zbog toga je toliko potresan. Taj krik mi je doslovno izbio dah, i trebala mi je čitava odjavna špica i par sati poslije da dođem ponovo do njega.

Dragi Juraj, hvala ti na hrabrosti i hvala ti što si nam podario ovakav film. Naša regija dugo, dugo, jako dugo, nije imala ovako snažan, bitan, i kvalitetan film. Hvala ti što si nas razbudio. Hvala ti što pričaš o temi sa kojom se mnogo ljudi oko nas bori, i hvala ti što si napravio film koji će u svakom gledatelju nešto probuditi.

''Sigurno Mjesto'' je film koji ne trebate zaobilaziti, dapače, trebate ga pogledati što prije.

