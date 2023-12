Miljenik žena nadmašio je samog sebe u ulozi legendarnog kompozitora, ovo je film koji morate pogledati, čak i ako ne znate tko je bio Leonard Bernstein!

Prošle godine smo imali priliku gledati sjajni film Tár o svjetski poznatoj dirigentkinji Lydiji Tár kojoj se svijet u potpunosti promijeni zbog nedoličnog ponašanja. Iako je ovo bio film o fiktivnoj osobi, bio je realan, izvrstan, te smo uplovili u svijet klasične muzike na novom nivou. Ove godine, točnije prije par dana, izašao je film o jednom od najznačajnijih i najboljih američkih kompozitora, Leonardu Bernsteinu. Za razliku od Tár, Bernstein je bio itekako stvaran, veći od života, eklektičan, kompliciran, i genijalan.

Glavni glumac, redatelj, producent, i ko-scenarist filma "Maestro", je svestrani Bradley Cooper koji je s ovim filmom zaista pokazao sve svoje talente na najbolji mogući način. Nakon njegove redateljske uspješnice s filmom "A Star is Born", Cooper je u filmu "Maestro" nadmašio sebe u svim segmentima kreativnog stvaralaštva.

On je s ovim filmom prikazao intimni portret jednog od najznačajnijih američkih kompozitora, Leonarda Bernsteina, s profinjenom žestinom koja savršeno dočarava turbulentni život umjetnika. "Maestro" je vizualno izražajan film od prve do posljednje minute, te sa svojim nelinearnim narativom nalikuje spomenaru. Nalikuje knjizi raznoraznih životnih trenutaka koji kao da su izašli direktno iz glave kompozitora.

Također, s različitim omjerima slike, kao i korištenje crno-bijelog filma i filma u boji, Cooper transportira gledatelje u neka starija vremena. Vizualno film prati i emotivna stanja likova, turbulenciju raspoloženja, Bernsteinovu eksplozivnu narav, te intenzitet njegovog stila dirigiranja koji je fascinantan za gledati. Posebno će vas dojmiti scena koja traje kao kratki igrani film gdje Cooper od početka do kraja dirigira orkestrom na način da zaista imate dojam kako je on pravi dirigent, i kako gledamo prijenos nekog fantastičnog klasičnog koncerta.

Ono što također definitivno moram spomenuti, jer me u potpunosti oduševilo, jeste protetski rad vizažista Kazua Hiroa. Dugo nisam vidjela tako dobru i realističnu masku kao u filmu "Maestro", a posebno je fascinantno jer u izrazito krupnim kadrovima gdje se vidi svaka moguća greška, nisam mogla naći niti jednu. Tempo filma je zaista brz, on prati note Bernsteinove muzike, ali u isto vrijeme imate osjećaj da je Cooper dao ovom filmu da diše. U "Maestru" ima par scena koje su iznimno duge, ali sa veoma dobrim redateljsko scenarističkim razlogom. To su scene koje prikazuju promjene u likovima, prikazuju intenzitet njihovih emocija, te dopuštaju gledateljima da im bude neugodno jednako kao i njima. Koliko god to zvučalo odbojno na prvu, iskreno je, i pravi pauzu točno u trenutku kada je to potrebno kako bi ne bi izgubili glavnu nit vodilju.

"Maestro" je film o kompozitoru koji je živio u dobu kada nije istinski mogao pokazati svoju autentičnost kao muškarac, ali je itekako pokazao svoju autentičnost kao kompozitor. Život Bernsteina je Cooper dočarao kao uzbudljiv, turbulentan, šaren, i tužan vrtuljak koji u svakom trenu može da se otme kontroli. Za gledati takav jedan život jest uzbudljivo, a Cooper je čak uspio u par navrata učiniti film takvim da izgleda kao da gledamo dokumentarac.

Bradley Cooper utjelovljuje lik fascinantnog kompozitora Leonarda Bernsteina. Cooper je apsolutno briljantan u ovoj ulozi. Dosljedan svojem liku, odmjeren kada treba, pretjeran kada treba, te u potpunosti iskren. Carey Mulligan, koja igra Bernsteinovu ženu Feliciu, svedeno igra lik žene koja je krhka na površini, strpljiva, i puna ljubavi. Mulligan jednako uvjerljivo igra svoj lik, te je odlična partnerica Cooperu u ovom filmu.

"Maestro" je jedan od onih filmova koje morate pogledati, čak i ako ne znate tko je bio Leonard Bernstein. Odlično napisan, izrežiran, te sa sjajnom glumačkom postavom, Maestro je film koji će vas u potpunosti uvući u svijet ekscentričnog kompozitora koji je imao samo jednu ljubav- muziku.