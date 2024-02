Priča koja će vas transportirati u svijet njujorškog luksuza, drame, šokantnih tračeva, ali i prekrasnih kostima

Feud: Capote vs. The Swans Screenshot

Dugoočekivana druga sezona antologijske televizijske serije Feud koju su kreirali sjajni Ryan Murphy, Jaffe Cohen i Michael Zam, došla je s novom intrigantnom pričom koja prati Trumana Capotea, i njegove takozvane labudice.

Nova sezona Feuda je temeljena po romanu Laurencea Leamera, ''Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era'', a režirali su je Gus Van Sant, Max Winkler, i Jennifer Lynch. Za sada su izašle dvije epizode koje traju po sat vremena, te moram priznati da me u potpunosti očarala ova serija. Što zbog sjajnih glumaca, to i zbog priče koja je intrigantna, nepoznata, i na moj šok - istinita.

Estetski je serija posebno prekrasna jer prati živote onih najbogatijih u New Yorku za vrijeme 60-tih i 70-tih godina, te je svaki kutak kadra prepun luksuza. Zanimljivo kreativno redateljsko rješenje je da u prvom sloju svog tog luksuza uživamo na prvu, ali kako priča ide dublje, kako sve više upoznajemo likove, vidimo i ispraznost u svom tom pretjerivanju koji su detaljno kreirali kostimografi, scenografi, glumci, redatelji, te ostatak kreativnog tima.

Zanimljivo je i kako je prikazan odnos prijateljstva između žena visokog statusa, i jednog posebnog muškarca koji je u njihove dosadne živote unio vrtlog drame. Rijetko kada su ovakvi odnosi razrađeni na dublji način kao što su tu napravili Murphy, Cohen, i Zam. Takav odnos je odlična podloga za zaplete koji će doći već pri kraju prve epizode, te doprinosi dramatičnom aspektu koji je nužan za ovakav žanr. Narativno nas kreatori vode u prošlost i sadašnjost, ali ne na način koji je konfuzan, bar ne za sada. Priča je jasna, tempo je brz, svi likovi su napisani sa dozom misterije što ih čini iznimno intrigantnim, a ženski dio glumačke postave je najbolji ikada.

Genijalni Tom Hollander utjelovljuje lik osebujnog pisca Trumana Capotea. Hollander igra ovaj lik sa iznimnom preciznošću, dosljednošću, te iako njegov lik ima najveće karakterne oscilacije do sada, Hollander ga uspijeva napraviti šarmantnim i kada je loš.

Njegove labudice igraju prekrasne glumice Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Demi Moore, i najveće iznenađenje jer ju nismo gledali od Ally McBeal, Calista Flockhart. Svaka je posebna na svoj način, te u ove dvije epizode odlično igraju svoje likove, ali posebno bi izdvojila Naomi Watts koja igra Babe Paley. Uzbudljivo je gledati sve ove dive u jednom kadru, a svoj status opravdavaju sjajnom glumačkom igrom za koju sam sigurna da će biti jednako dobra i u ostatku epizoda.

Feud: Capote Vs. The Swans je intrigantna serija o osobama iz prošlosti koje možda nisu najpoznatije u ovom dijelu Europe. Bit ćete transportirani u svijet njujorškog luksuza, drame, šokantnih tračeva, i prekrasnih kostima. Odličan scenarij, fenomenalna glumačka postava, i interesantna režija, čine ovu seriju jednom od najuzbudljivijih za sada.