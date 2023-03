Serija koja nije sjajna, ali je nužna: Vodi nas u blisku budućnost gdje smo suočeni s posljedicama klimatskih promjena!

Extrapolations je serija s najvećom zvjezdanom glumačkom postavom ikada. Vjerojatno je to i inicijalna privlačnost za gledatelje, ali kada pogledate prvu epizodu jasno vam je zbog čega je toliko zvijezda pristalo da bude upravo u ovoj seriji.

Moram priznati da je i mene na prvu privukla glumačka postava kada sam vidjela da izlazi ova serija, ali nisam ništa htjela čitati o njoj dok ne pogledam prve tri epizode koje su izašle 17.3. na platformi Apple TV+.

Pogledaj i ovo ogolila dušu Iskreno je progovorila o javnom prekidu nakon što su joj propale treće zaruke, a evo i koga ova ljepotica sada ljubi

Kreator, scenarist i redatelj serije je Scott Z. Burns, koji je kreirao dramsku seriju o utjecaju klimatskih promjena na svijet. On nam prikazuje našu blisku budućnost koja je dosta realistična, te u najmanju ruku uznemiravajuća. Burns je ambicioznim redateljskim pristupom prikazao posljedice klimatskih katastrofa velikih razmjera, ali sa tracima nade i inovacije koja bi nas mogla eventualno spasiti od izumiranja. Klimatske promjene su neminovne, te su jedan od najvećih problema koje su zadesile čovječanstvo. Tema je univerzalna, realna, i nemoguće je gledati seriju i misliti da je to tamo negdje daleko od nas.

Redatelj Scott Z. Burns je veoma vješto prikazao posljedice za čitav svijet, te nam se na neki način čini kao da gledamo dokumentarni film gdje nam poznati glumci objašnjavaju što se dešava. Uznemirujući prizori gorućih šuma, narančasti zrak koji čini da kadrovi izgledaju kao da imaju neki sepia ton preko njih, te ultra bogati koji se namjeravaju još više obogatiti kada se svi glečeri otope, sve to čini da zaista zastanete i pomislite da li nas to doista čeka za nekih desetak godina. Za sada se čini da se priče isprepliću na način kao da gledamo odvojene kratke filmove koji pričaju o istoj zastrašujućoj temi. Burns je također uspio pokriti i geografski veliki teren prelazeći svijet od Antarktike, Bliskog istoga, pa i do New Yorka. Fokusirao se na čitav svijet te različite, ali jednako katastrofalne, posljedice koje bi nas uskoro mogle zadesiti. Iako se serija bazira na posljedicama klimatskih promjena, također se bavi implikacijama kataklizme na ljubav, porodicu, i odnose.

U prvoj epizodi dok gledamo Siennu Miller kako izlazi iz goruće šume trudna dok njezina prijateljica izgovara rečenicu - možda nam priroda govori da se više ne razmnožavamo, zaista odzvanja u glavi dovoljno dugo da pomislite kako su te riječi neko predskazanje, ili su možda samo odlično sročena rečenica scenaristički. Bilo kako bilo, nije vam svejedno kada gledate ovu zabrinjavajuću dramsku seriju.

Od Sienne Miller, Kit Haringtona, David Schwimmera, Meryl Streep, Matthew Rhysa, Edward Nortona, te sjajne Marion Cotillard, u seriji imate priliku gledati neke od najboljih glumaca i glumica na svijetu. Iako se većina likova samo površno pojavljuje u seriji, oni zapravo služe kao glasnogovornici velikog problema koji nas je zadesio i van malih ekrana. Obzirom da se glumci veoma brzo smjenjuju, teško je komentirati glumačku igru. Svi su sjajni glumci, te svi svoje likove odigraju korektno. Lik koji vas na početku najviše dojmi je lik Nicholasa Biltona kojeg utjelovljuje Kit Harington. On igra lik titana tehnološke industrije koji će problem pretvoriti u novac, a Haringtonova izvedba vas proganjana iz epizode u epizodu. Serija funkcionira na razini pojedinačnih izvedbi i scenarija, te u ovakvom žanru to jednostavno ima smisla. Već nakon prve epizode vam je posve jasno da ovolika količina zvijezda u jednoj seriji je nužna kako bi privukla gledatelje da otvore oči kada je u pitanju ovako iznimno važna tema.

Extrapolations je serija koja nije sjajna, ali koja je nužna. Genijalni glumci i glumice su tu kao glasnogovornici više nego likovi, a priča je ona koja veže čitavo čovječanstvo. Vodi nas u blisku i daleku budućnost gdje smo suočeni sa posljedicima klimatskih promjena, ali i provlači važnu poruku kako smo mi, ljudi, krivi za ono što nam se dešava.

Također, jasno kritizira one koje se svim silama trude obogatiti u tragičnim situacijama, te one koji ne mare za ljudske živote. Mene je ova serija duboka taknula i uznemirila već u prve tri epizode, te se iskreno nadam da će se u narednih pet epizoda više baviti rješenjima i nadom, ako je to uopće moguće.