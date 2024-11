Enis Bešlagić odigrao 100. izvedbu autorske predstave "Da sam ja neko", evo u koje još gradove dolazi do kraja godine!

Enis Bešlagić proslavio je 100. izvedbu samostalne autorske predstave "Da sam ja neko" koja je osvojila srca publike diljem svijeta.

Pred čak petom rasprodanom Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, Enis Bešlagić proslavio je jubilarnu 100. izvedbu svoje samostalne autorske predstave "Da sam ja neko".

Predstavu koju je ne samo na regionalnoj, već i na svjetskoj turneji, u svega osam mjeseci igranja, pogledalo preko dvadeset tisuća ljudi. O uspjehu predstave dovoljno govori činjenica i da je već šesti termin u Lisinskom zakazan za veljaču sljedeće godine, dok se u Sarajevu priprema čak petnaesta izvedba predstave, u Splitu šesta, u Dubrovniku peta...



U svega osam mjeseci, otkako je predstava postavljena na ''daske koje život znače'', odigrano je i sedam izvedbi u Beču, tri u Frankfurtu, zatim u Berlinu, Stuttgartu... Na rasporedu je i Dubai, Švedska, Danska, dok je već pola australske turneje rasprodano.



''Ovaj jubilej koji se dogodio u Zagrebu meni je jako bitan i značajan. Jako sam sretan da se glumci vraćaju tamo gdje su oduvijek i trebali biti - u većim dvoranama. Drago mi je i da su se, ovom mojom pričom, i neke mlađe kolege ohrabrile i da sam ih potaknuo na neke njihove slične pothvate. Također, jako mi je drago da se ljudi iznova vraćaju pogledati predstavu, svaki put s drugim članovima obitelji, često i sve mlađim... Jer je predstava iskrena, nema psovki, vulgarnosti, politike, to je predstava u koju su svi dobrodošli. Ljudi predstavu nazivaju 'njihovom', 'našom'... Tako da to nije samo moja priča, ova predstava je uspjela postati više od predstave. Neka misija ljubavi koja se nastavlja u vremenima u kojima se može čitati samo o ratovima... Mi idemo i poput vode gasimo požare.



Predstava je ovo u kojoj se doživljava ''roller coaster'' emocija. U dva sata, razne se emocije dožive... Od plakanja i tuge do smijeha... No, najbitnije je da ljudi s predstave odlaze sretni te s puno dojmova...'', ističe Enis Bešlagić.



Predstava "Da sam ja neko" jedan je put i jedan odabir onoga što je Enis danas. Put od djetinjstva, preko studentskih dana pa sve do osobe koja je sada prepoznatljiva na ulici. Sve ono što publika inače ne vidi iza zavjese medijske scene, odnosno i ona druga strana medalje onoga što Enis danas je i toga što bi želio i ostati.



Do kraja godine, predstava će se još odigrati u Sisku 3. prosinca (Dom KKV), Splitu 12. prosinca (Dvorana Lora), Zadru 13. prosinca (HNK), Osijeku 15. prosinca (HNK), Virovitici 16. prosinca (Kazalište Virovitica) i Dubrovniku 29. prosinca (Hotel Valamar-Lacroma).

