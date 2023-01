Hrana je uvijek popularna, pa su tako i emisije o njoj gotovo pa jednako popularne. Naravno, nismo svi Gordon Ramsey, Wolfgang Puck ili Gabriele Bonci, ali možemo naučiti kuhati inovativnije i malo bolje. Emisije o hrani sve su više zastupljene i gledane, a mi vam donosimo listu svojih favorita.

Hrana je univerzalna ljudska potreba. Ona nas spaja, pokreće, nadahnjuje i jedan je od načina kako pokazujemo ljubav na globalnoj razini. Ne moramo znati talijanski da bismo razumjeli priču iza najbolje talijanske pizze. Jezik hrane razumijemo svi bez obzira na to odakle dolazimo, koliko novca imamo ili koja nam je boja kože.

Chef's Table

Chef's Table jedna je od najljepše snimljenih emisija dosad. Svaka epizoda snimljena je predivno te se fokusira na jednog svjetski poznatog kuhara po epizodi. David Gelb kreirao je emisiju koja sadrži prekrasne krupne planove raznih delicija, kuhare u svojim kuhinjama, ali i u privatnom okruženju. Savršeno prenosi ljubav i strast koju svaki od kuhara ima za hranu te prenosi priču koja stoji iza njihovih jela. Istančana estetika, jedinstvenost pričanja priče i fascinantni sugovornici razlog su zbog kojeg je Chef's Table emisija koju jednostavno ne želite propustiti.

Chef's Table: Pizza

Kao i ostatak serijala Chef's Table, ovaj nastavak prikazuje svijet omiljene hrane na svijetu, pizze. Pratimo priče fascinantnih kuhara iz cijelog svijeta koji su jednostavnost pizze podigli na jednu novu razinu. Kao i u prvom nastavku, estetika je perfektna, a nemoguće je da vam se ne jede pizza dok gledate savršeno topljeni sir koji se razvlači u slow motionu.

Salt Fat Acid Heat

Emisija Salt Fat Acid Heat nastala je po istoimenoj knjizi autorice i kuharice Samin Nosrat. Emisija ima samo četiri epizode, a posebna je zbog toga što istražuje četiri elementa iz naslova serijala te zašto su baš oni ključ za odlično kuhanje. Nosrat nas vodi od Italije do Japana te bez obzira na malo epizoda gledatelje vodi na put oko svijeta kako bi naučili nešto novo o hrani koju spremamo i jedemo. Nosrat zrači pozitivnom energijom preko ekrana i njezin jednostavni pristup hrani može nas naučiti kako da postanemo bolji kuhari.

Street Food

Street Food je dokumentarna serija koja gledatelje vodi na predivno kulinarsko putovanje. Zanimljivo je to da ovaj serijal na intiman način pristupa glavnim sugovornicima, što se ne viđa često u ovakvom žanru. Zasad možemo gledati tri sezone, a moja najdraža je upravo prva. Fokusira se na Aziju i na najbolju uličnu hranu koju ta veličanstvena zemlja nudi. Kroz duboko otkrivajuće intervjue upoznajemo kuhare koji su čitav svoj život posvetili specijaliziranju ulične hrane. Ova emisija priča priču o kuharima, umjetnosti kuhanja, ali jednako nas uči i o njihovim zemljama i gradovima. Ulična hrana je hrana koju si mogu priuštiti gotovo svi, a kroz ovaj serijal upoznajemo ljude koji nas hrane i stavljaju velik osmijeh zadovoljstva na naša lica.

Ugly Delicious

Svjetski poznati kuhar David Chang uvodi nas u svoju filozofiju kuhanja. Filozofiju da autentičnost ne mora biti snobovska te da je hrana most koji nas sve spaja. Prikazuje nam namirnice koje su često zanemarene, ali ih on svojom kreativnošću transformira u prava mala remek-djela. On nije tipičan kuhar koji teži savršenstvu, on jednostavno živi za spajanjem okusa iz raznih dijelova svijeta kako bi kreirao nešto posebno. Njegova filozofija, iskrenost, obiteljsko porijeklo te generalno stav o hrani i više su nego dovoljan razlog da se prepustite tom sjajnom mladom kuharu.



Somebody Feed Phil

Kreator popularnog sitcoma Everybody Loves Raymond, Phil Rosenthal, putuje na sve strane svijeta i jede onako kako jedu lokalci. Od kamenica u Dubrovniku do falafela u Tel Avivu, Phil putuje svijetom i prepušta se novim gastroavanturama. Njegova simpatičnost je zapravo ono što čini ovaj putopis zanimljivim, ali i način na koji priča sa svojim sugovornicima. Somebody Feed Phil prikazuje hranu u Michelinovim restoranima, ali i hranu na štandovima svjetskih ulica. Svaka emisija završi se s nekom šalom, ali ono najvažnije je da dobijemo puno novih ideja o tome što i gdje jesti.

School of Chocolate

School of Chocolate emisija je koju ćete gledati bez treptanja. Za većinu toga što vidite na ekranu nećete vjerovati da je zaista napravljeno samo od čokolade. Iako je ovo natjecateljska emisija, više je oda čarobnjaku čokolade Amauryju Guichonu, koji je ujedno voditelj i sudac ovog natjecanja. Guichon je vjerojatno jedan od rijetkih majstora čokolade koji s toliko kreativnosti i preciznosti radi čokoladu u nadrealnim oblicima. Njegova strast prema najdražem slatkišu je evidentna te je upravo to što vas privuče da odgledate sve epizode u jednom dahu. Natjecatelji su zapravo njegovi učenici, a kreacije su jednostavno wow. Ovo je emisija koju morate pogledati, ali obavezno s nekoliko kockica najdraže čokolade.

