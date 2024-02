Ekskluzivni intervju s holivudskom zvijezdom Henryjem Cavillom: ''Znam da ideja zvuči ludo, ali vjeruj mi…''

''Ovo što je Matthew napravio je zapravo reakcija na trenutačnu situaciju. Prolazimo kroz neka posebno teška vremena, a on je donio zabavu koju je lako gledati i pratiti. I to je novo! To nije nešto što ste prije imali prilike vidjeti”, rekao je Henry Cavill o redatelju Matthewu Vaughnu.

Britanskog glumca Henryja Cavilla imali smo prilike gledati u brojnim, posve različitim ulogama. Pohvale publike i kritike dobiva bez obzira na to glumi li superjunaka ili špijuna. Uloga Supermana u filmu Čovjek od čelika (Man of Steel, 2013.), redatelja Zacka Snydera, otvorila mu je vrata svjetske slave. Ulogu je nekoliko puta reprizirao, a zahvaljujući njoj, odnosno svojoj uvjerljivosti u portretiranju snažnog, hrabrog i altruističnog superheroja, otvoren mu je put za niz drugih projekata među kojima su i Nemoguća misija: Raspad sistema (Mission: Impossible – Fallout, 2018.), gdje smo ga gledali kao agenta CIA-e, ali i TV serija Enola Holmes (2020.) u kojoj je glumio Sherlocka Holmesa.

U najnovijem filmu – Argylle: Misteriozni špijun (Argylle)– gledamo ga u sličnoj ulozi, odnosno kao špijuna. Kako je došlo do njegove ponovne suradnje s redateljem Matthewom Vaughnom, ali i što mu je tijekom snimanja predstavljalo najveći izazov te kako je bilo raditi s Bryce Dallas Howard i Johnom Cenom, saznajte u nastavku…

Kako ste se našli u ovom projektu?

Henry Cavill: Vrlo jednostavno – nazvao me je Matthew Vaughn, rekao da ima ideju i sve mi objasnio. Znamo se već neko vrijeme i zadobio je moje povjerenje. Rekao mi je: “Znam da ideja zvuči ludo, ali vjeruj mi!”. I ja sam mu povjerovao… Zatim je poslao scenarij, svidio mi se i onda je glavni zadatak bio projekt uklopiti u već postojeći raspored.

Ovo vam nije prva suradnja s Matthewom Vaughnom…

Henry Cavill: Da, glumio sam u njegovom filmu Zvjezdana prašina (Stardust, 2007.) i otada gledam njegove filmove čim se pojave. Ono što mi se sviđa kod njega je što sve tjera da se trude do krajnjih granica i uvijek pokušava donijeti nešto novo. U svakom trenutku svjestan je trenutačne situacije, osluškuje što publika želi i lako se prilagođava tome dajući sve od sebe da joj pruži dobru zabavu. Mogu reći da Matthew Vaughn stalno drži prst na pulsu publike i radi u skladu s njim.

U Argylleu pak, Vaughn u potpunosti izvrće žanr špijunskih filmova…

Henry Cavill: Da. Znane nam špijunske franšize, uključujući i Vaughnovog Kingsmana, imaju likove nalik na ovaj kojeg tumačim u Argylleu: Misterioznom špijunu jer je riječ o idealiziranoj verziji špijuna. No, u ovom filmu, Vaughn je uzeo sve dobro nam poznate sastojke, zakuhao ih do maksimuma i onda dodao malo svog “začina” što je priču učinilo još uzbudljivijom.

Vi, dakle, tumačite superšpijuna Argyllea kojeg je stvorila spisateljica Elly Conway koju pak glumi Bryce Dallas Howard.

Henry Cavill: Da, Argylle je izmišljeni lik unutar izmišljenog svijeta. Bilo ga je zabavno igrati jer je cijelo vrijeme u Ellynoj mašti, što omogućuje odvajanje od stvarnog svijeta u kojem se nalaze likovi koje tumače Bryce i Sam (Rockwell). Sve što ima veze s njim je naglašeno, kao i cijela priča.

Kako vam je bilo raditi sa Samom Rockwellom koji u filmu također glumi špijuna, no onoga u stvarnom svijetu?

Henry Cavill: Surađivao sam s njim koliko god sam mogao. Iako su naši zadaci bili individualni, morali smo biti usklađeni kako bismo Matthewu dali priliku da u trenutku prijeđe s jednog na drugog, a to je mogao ako zauzmemo identičnu poziciju. Naravno, ponekad ne bismo uspjeli, no svakako smo željeli dati sve od sebe da te pozicije budu što je više moguće iste pa onda i lakša realizacija te Matthewove ideje. Budući da su naši karakteri različiti, bilo je to jako teško postići. Zato smo puno zajedno radili onaj kaskaderski dio uloge, a to je ujedno i onaj fizički najzahtjevniji. Dosta smo promatrali jedan dugoga kako bismo koji pokret kopirali… Uglavnom, bilo je izazovno, no nadam se da smo uspjeli.

A kako je bilo snimati akcijske scene u kojima ste obojica?

Henry Cavill: Sam i ja zapravo igramo isti lik, ali različito zamišljene. Moram reći da je bilo jako teško jer sam morao pokušati biti na istom mjestu kao i Sam, i on tamo gdje sam ja, no isto tako moram reći da nam je taj zadatak uvelike olakšao tim odličnih kaskadera. Snimili smo odlične, iznimno dinamične akcijske scene koje često imaju i dozu humora. Matthew i kaskaderski tim ovim su filmom stvarno pomaknuli granice žanra te stvorili nešto što mislim da publika do sada nije imala priliku vidjeti.

Je li za ulogu bilo potrebno steći neke nove vještine?

