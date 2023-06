Edward Norton u Lijepoj Našoj otkrio detalje početka svoje karijere, a sudionike Ponta Lopud festivala oduševio savjetima

Masterclassom Edwarda Nortona započeo je drugi dan Ponta Lopud festivala, a namijenjen je bio svim sudionicima, koji su s predavanja izašli mahom oduševljeni vrlo konkretnim i praktičnim savjetima koje su dobili od poznatog glumca.

Na masterclassu kojim je moderirao redatelj Michel Franco, Edward Norton se još jednom osvrnuo na film "Oslikani veo" kojim je otvoren treći Ponta Lopud. Istaknuo je kako je riječ o eklatantnom primjeru vrlo zahtjevne produkcije s niskim budžetom, a samim tim i iskustvom iz kojeg mladi filmaši mogu puno naučiti.

Pričao je i o počecima svoje karijere, a kao uzor naveo slavnog Miloša Formana koji je imao velik utjecaj na njegov profesionalni put. Smatra kako bi glumci trebali poznavati osnove stvaranja filma: “Kada direktor fotografije najavi izmjenu objektiva, glumac bi trebao znati o kakvom je kadru riječ i na koji način prilagoditi svoj, glumački dio posla novoj situaciji.”

Naglasio je i da što duže radi, sve više shvaća koliko je komunikacija na setu bitna: “Većina, ako ne gotovo sve stvari mogu ispasti sjajno uz dovoljno komunikacije u timu od samog početka”.



Svim sudionicima namijenjeno je bilo i predavanje “The US model of talent agency work and the basics of US indie production” Briana Swardstroma i Petera Spearsa. Brian je pričao o kompleksnosti rada agencije za talente, naglasio kako su filmski festivali postali važan dio poslovanja jer je prikazati film na festivalu najbolji način da bude i zamijećen, neovisno o tome koliko je festival “relevantan”, ali osvrnuo se i na važnost casting menadžera, kao svojevrsnih “gatekeepersa” svakog filma u Hollywoodu. Peter se pak osvrnuo na važnost autentičnosti u stvaranju i dugotrajnih partnerstva filmskih umjetnika s producentima, a kao primjer naveo suradnju Mollye Asher i Chloe Zhao. Dao je i neke korisne preporuke glumcima: ”Glumci trebaju biti uporni, pronaći pravu agenciju za reprezentaciju, imati kratak showreel koji će u prvih 60 sekundi osigurati pažnju i prikazati najbolji sadržaj, kao i obaveznu profesionalnu fotografiju”.



Majstorska radionica Urszule Pontikos bila je namijenjena snimateljicama, koje su na praktičnim primjerima usavršavale svoje snimateljske vještine, a producenti filma "Trokut tuge" Giorgos Karnavas i Konstantinos Kontovrakis u društvu producentice filma "Zemlja nomada" Mollye Asher održali su predavanje “Independent films and coproductions” glumcima i redateljima. Između ostalog pričali su o važnosti nošenja kako s uspjehom, tako i s neuspjehom, dobrim stranama javnih fondova Europske Unije zahvaljujući kojima su američki investitori sve zainteresiraniji za financiranje europskog filma, ali i snalažljivosti u slučaju da novac potreban za snimanje filma nije osiguran.



Na BH Content Lab Showcaseu održana je prezentacija u sklopu koje su obuhvaćeni svi trenutni i budući projekti koje je pokrenuo BH ContentLab. Riječ je o jednoj od najrelevantnijih platformi za stvaranje kvalitetnog audiovizualnog sadržaja - serija i filmova. Obuhvaća sve od strane stručnog žirija odobrene projekte, a prijaviti se mogu filmski stvaratelji iz regije, koji su ovom prilikom i pozvani da se prijave i postanu dio ove sjajne priče.



Dojmovi s predavanja i radionica izmjenjivali su se u restoranu Dubrovnik, gdje je organizirana večera za sve sudionike, predavače i goste. Nakon toga na plaži hotela RMH Lopud Lafodia Resort & Wellness, održana je projekcija filma "Nakon Lucije". Na početku svog obraćanja redatelj Michel Franco prisutnima je rekao kako se osjeća kao član Ponta Lopud obitelji jer je dio ovog festivala od njegovog prvog izdanja.

“Moram reći kako nema boljeg načina za gledati film od ovog. O samom filmu vam neću govoriti puno, ali ću reći da je prošlo jedanaest godina otkako sam napisao scenarij za njega i namučio sam se dok sam cijeli proces priveo kraju. Sam sam ga napisao, režirao, a konačno i producirao, i na kraju je ispao ispunjenje svih mojih snova. Naime, u ovaj film nitko nije vjerovao, a on je naposljetku osvojio nagradu u Cannesu, doveo me do Tima Rotha s kojim sam snimio svoj sljedeći film, što mi je promijenilo život. Ipak, puno više od uspjeha ovog filma, pa i onog financijskog, je to što mi je dao samopouzdanje u profesionalnom smislu. Ovo je moj najosobniji film i kad sam razmišljao kojim bi vam se filmom ovdje predstavio, upravo sam iz tog razloga odabrao baš ovaj”.



Danas će Urszula Pontikos održati masterclass svim pozvanim sudionicima, bilo da pohađaju radionice iz područja glume, režije ili kamere dok je popodnevna Urszulina radionica namijenjena isključivo snimateljicama. Michel Franco održat će predavanje sudionicima redateljima i glumcima: “Money is not the most important element to make a film”, a “Pitching as a method how to write a project” naziv je masterclassa koji će svim sudionicima i CineLink sudionicima održati Ruben Östlund.



Projekcija filma "Turist" kojeg je režirao Ruben Östlund očekuje nas na kraju trećeg dana festivala. Film je impresivna i duboka analiza muško-ženskih odnosa, a prati mladu švedsku obitelj na opuštenom odmoru u francuskim Alpama, sve dok se jednog jutra umjetno inducirana lavina ne otme kontroli i krene prema terasi na kojoj protagonisti ručaju. Nakon toga za tu obitelj više ništa ne može biti kao što je bilo. Turist je premijerno prikazan u programu Un Certain Regard u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija, a osim što je bio nominiran za prestižni Zlatni globus, ušao je i uži izbor za Oscara.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kad vidite ove fotografije zaručnice slavnog milijardera bit će vam jasno zašto se i on doveo u red!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sandra Perković pokazala nikad tanji struk, sama je zaključila da izgleda najbolje dosad!