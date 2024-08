Ovo je definitivno najzabavniji film koji ćete pogledati ove godine, teško će ga biti nadmašiti!

Bez ikakvog pretjerivanja mogu reći da je Deadpool i Wolverin najzabavniji film 2024. godine, i da će biti teško nadmašiti ovu fantastičnu akcijsku komediju. Naravno, neće svakom gledatelju biti zabavan kao što je bio meni, ali Deadpool franšiza ima svoju autentičnost koja je prepoznatljiva u svijetu, te zbog kojeg fanovi Marvela jedva čekaju nove nastavke Reynoldsovog suludog Deadpoola.

Bez ikakvog pretjerivanja mogu reći da je Deadpool i Wolverin najzabavniji film 2024. godine, i da će biti teško nadmašiti ovu fantastičnu akcijsku komediju. Naravno, neće svakom gledatelju biti zabavan kao što je bio meni, ali Deadpool franšiza ima svoju autentičnost koja je prepoznatljiva u svijetu, te zbog kojeg fanovi Marvela jedva čekaju nove nastavke Reynoldsovog suludog Deadpoola.

Film je režirao Shawn Levy čiji se redateljski izričaj odlično uklapa sa Reynoldsovom glumačkom igrom. To smo mogli vidjeti i u filmu Free Guy kojeg je također Levy režirao, ali je naravno u Deadpoolu i Wolverinu sve pojačano još za 100%. Moram odmah u startu reći da je ovo film iz čiste zabave, te ne treba tražiti preveliku kvalitetu u scenarističkom smislu.

Priču o Deadpoolu znamo gotovo svi, pa je tako i ovaj nastavak vrlo jasno narativno ispraćen s mnoštvom retrospekcija, ali i izravnih monologa koji objašnjavaju što gledamo. Deadpool i Wolverine je eksplozivan film u svakom smislu te riječi, a odlično je što zapravo dva glavna lika imaju mnogo toga zajedničkog kao što su problemi sa autoritetom, ovisnost o raznim supstancama, te činjenica da često misle da su sami sebi dovoljni. Interesantna dinamika i borba karaktera ova dva lika, dodatno ovoj franšizi daju na interesantnosti. Ono što me posebno dojmilo je to da skoro svaka druga scena je urnebesna.

Tome doprinosi dijalog koji je gotovo skinut sa interneta poput popularnih meme-ova, ali i odlična glazbena podloga koja nas vraća u devedesete. Deadpoolov lik je zaista specifičan, te mi se čini kako sa svakim novim filmom postaje brutalniji u smislu humora. U Deadpool i Wolverinu svjedočimo monolozima i dijalozima koji su gotovo uvijek na rubu političke korektnosti i vulgarnosti, ali poznavajući lik kao gledatelji ne zamjeramo previše bahatost lika koja je prisutna od prve do posljednje sekunde filma. Iako on jeste Marvelov heroj, on definitivno nije heroj kojeg bi uzeli kao uzor.

Deadpool je anti heroj koji jest dobar u svojoj srži, ali koji na poprilično neetične načine dolazi do pobjeda, i ciljeva. U ovom novom filmu gledamo i slavnog Wolverina kojeg znaju aposlutno svi iz X-Mena kao još jednog ne tipičnog heroja. Marvelov svijet je uspio spojiti dva totalno ne herojska heroja, te napraviti film koji je zabavan do te mjere da ćete se zaista smijati na glas u kino dvorani. Također, pravo je osvježenje da u političkoj korektnosti i cancel kulturi koja uzima maha diljem svijeta, Deadpool nije postao mlak.

Čak što više, njegov humor i bahatost su veći nego ikada, i sigurna sam da će uvrijediti neke gledatelje, ali to je čar Deadpoola- njega apsoltuno boli briga za to.

Ryan Reynolds kao Deadpool još jednom potvrđuje da je on bio idealna osoba za igrati ovog nesvakidašnjeg heroja. Reynolds se u potpunosti predaje u ruke ovog šašavog, vulgarnog, ali u srži dobrog, lika koji je pokupio simpatije diljem svijeta.

Dodatak Wolverina (Hugh Jackamana) samo podcrtava da ova franšiza ne misli stati. Jackman je na drugačiji način odigrao svog mutanta, ali jednako pamtljivo, šarmantno, ubojito, i uvijek dosljedno kao i sa svim filmovima X-Mena. Ostatak glumačke ekipe je gotovo pa isti kao prije, ali ipak su u fokusu Deadpool i Wolverine pa je teško uopće primijetiti druge u kadrovi sa njih dvoje.

Deadpool i Wolverine je najzabavniji film koji ćete pogledati, te iako traje dva sata imate osjećaj kao da traje dvadeset minuta. Neozbiljno ozbiljna akcijska komedija koja je sa svakim novim filmom sve jača, kvalitetnija, i ono najbitnije - ekstremno zabavnija. Pogledajte ovaj film čim prije u kinima, a posebno ako vam treba istinski smijeh.