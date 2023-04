Treći nastavak romana Damira Hoyke "Pustolovine Tizi Enili – "Uspon života“, donosi nove metode zabavnog učenja!

Kako je izgledala Zemlja u doba kambrija i kakve to veze ima s edukacijom djece u današnje doba otkrio je jučer zagrebački fotograf Damir Hoyka na promociji trećeg nastavka svog romana Pustolovine Tizi Enili – "Uspon života“.

Kao i prethodnih godina, predstavljanje novih avantura djevojčice Tizi, koja živi na otoku Gea, održalo se u zagrebačkom ZOO-u s kojim Hoyka surađuje već 15 godina, a promociju je vodila TV voditeljica Maja Ciglenečki.

Pogledaj i ovo prijave do 13. svibnja Novi val Fotosofia kreativaca: Prilika za usavršavanje fotografskih znanja i vještina pod vodstvom Damira Hoyke

Kako kaže, za promociju se jako dobro pripremila, proučila je knjigu od korica do korica te se oduševila s tematikom i dinamikom romana.

"Iznenadila me lakoća s kojom sam nakon čitanja mogla prepričati informacije iz knjige. Pojmovi iz biologije i kemije u ovom su kontekstu odlično pojašnjeni u kratkim crtama i, rekla bih, dugoročno pamtljivi. Popraćeni su humorom i rimom te „zapakirani“ u avanture koje čitatelja ostavljaju bez daha. Ovo je štivo kakvim želim upotpuniti police u sobi mojih mališana jer sam sigurna da će u njima pobuditi ljubav prema usvajanju znanja", rekla je Maja Ciglenečki, inače mama dvojice dječaka, Luke i Leona.

Osim Maje, koja je na promociju stigla nakon odrađene jutarnje radijske šihte, na predstavljanju Hoykine knjige na Zebrinom trgu u ZOO-u bili su i Tomislav Jelinčić s obitelji, Nika Marjanović Zulim, proslavljeni veslač Martin Sinković sa suprugom Manuelom, novinarka i urednica Lana Pavić sa svojim klincima, glumac Goran Grgić sa zetom Draženom Krešićem, filmskim redateljem koji ima ideju roman Tizi pretočiti u crtani film.

"Jako me veseli što je iz godine u godinu sve više ljudi prisutno na Tizinim promocijama, to mi daje nadu da kao društvo imamo volje i snage unaprijediti edukaciju i napraviti nešto dobro za generacije djece koje dolaze. Da je tome tako potvrđuje i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je prvom i drugom nastavku Tizi romana dodijelio stručnu preporuku. No najviše sam sretan kada vidim znatiželjna lica u publici, bez obzira bila to djeca, njihovi roditelji ili edukatori, te sam uvjeren da će im i treći nastavak biti odličan alat u obrazovnom procesu", rekao je Hoyka istaknuvši ljubaznost znanstvenih savjetnika koji su se pobrinuli da znanstvene činjenice u djelu budu u skladu s aktualnim znanjima.

O knjizi su, uz Hoyku, govorili ravnatelj zagrebačkog ZOO-a Damir Skok, urednica romana Dubravka Težak koja je istaknula kako se novi nastavak Tizi romana razlikuje od sličnih djela jer pruža još detaljniji i raniji uvid u razvoj Zemlje, te savjetnica na romanu, paleontologinja Jasenka Sremac, koja je opisala s koliko su žara i entuzijazma ona i autor provjeravali znanstvene dijelove romana.

Roman je na taj način postao instrument za stjecanje znanja dok su učenje i stvaranje postali zabava, a radoznalost pokretač.

Treći nastavak knjige Pustolovine Tizi Enili može se nabaviti putem web stranice autora www.hoyka.com te u odabranim knjižarama diljem Hrvatske.