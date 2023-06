Slavni holivudski glumac prihvatio lijepu tradiciju na jugu Lijepe Naše, evo kakva mu je čast pripala!

Edward Norton tradicionalno je posadio festivalsku palmu na Ponta Lopud festivalu kako bi zahvalio lokalnom stanovništvu na lijepoj dobrodošlici.

Ponta Lopud je i u četvrti dan ušao masterclassom kojem su prisustvovali svi pozvani sudionici festivala. Uz sjajnu moderaciju nagrađivanog Pawela Pawlikowskog, Ruben Östlund prepričao je svoju životnu putanju od skijaškog do filmskog svijeta te početak karijere, koji je bio obilježen primarno dokumentarnim filmovima. Istaknuo je utjecaj napredovanja filmske tehnologije na razvijanje određenih filmskih stilova.

Uz intervenciju Edward Nortona i Pawela Pawlikowskog, usporedio je financiranja američke i europske filmske industrije, kao i način na koji ono utječe na redateljsko i tematsko prilagođavanje filmova široj publici, u smislu njihove komercijalnosti. Za kraj, zaključio je kako su testna prikazivanja filmova i inicijalne reakcije publike neprocjenjive za uspjeh filma.



U poslijepodnevnim satima Edward Norton održao je masterclass sudionicima iz kategorije 'glumci', a Ruben Östlund za redatelje uz moderiranje redatelja Ognjena Glavonića. Također, Urszula Pontikos održala je još jednu iz serije radionica za snimateljice.



Nakon ručka u organizaciji Saints Hills vinarije u lopudskom restoranu La Villa, u čarobnom ambijentu parka Đorđić Mayneri održan je wine tasting koji su vrlo stručno, ali i duhovito vodile jedna od najcjenjenijih poznavateljica vina, ugledna sommelierka i prva vinska akademičarka u regiji, Mira Šemić i mlada vinarka Lucia Tolj. Predstavljena su birana Saints Hills vina: Posh, Sv. Roko, Dingač i St. Heels, koja su profinjenim bukeom i specifičnim mirisom oduševila sve prisutne.



U parku Đorđić Mayneri tradicionalno je posađena i treća festivalska palma. Sadnjom palme Ponta Lopud festival želi zahvaliti lokalnom stanovništvu koje je svesrdno prigrlilo ovaj festival, ali i ostaviti trajni podsjetnik na prekrasne i uzbudljive festivalske dane. Nakon što je prve godine palmu posadio redatelj Pawel Pawlikowski, a druge glumica Frances McDormand, ove je godine ta čast pripala ovogodišnjim masterima Edwardu Nortonu i Rubenu Östlundu.



Večernji sati bili su rezervirani za Tuna show u organizaciji restorana Bowa, a na meniju su bile isključivo svježe riblje delicije po kojima je ovaj restoran i poznat.

Dan je završio projekcijom filma NAJSRETNIJI DAN U ŽIVOTU OLLIJA MӒKIJA na plaži hotela RMH Lopud Lafodia Resort & Wellness. Prije projekcije prisutnima se obratio Juho Kuosmanen, koji je istaknuo kako mu je Ponta Lopud najdraži od svih festivala, što je vrlo zanimljivo budući da i sam organizira filmski festival.

“Svim mladim ljudima koji započinju svoju karijeru potrebna je hrabrost, a ovaj film priča upravo o tome, o hrabrosti”, rekao je finski redatelj.



Juho Kuosmanen danas će održati i predavanje namijenjeno svim sudionicima: “Director's fear of the new project”. Na programu nas očekuje i posljednja filmska projekcija ovogodišnjeg festivalskog izdanja. "Trokut tuge" Rubena Östlunda socijalna je satira koja propituje klasne uloge i prokazuje neukus ekstremnog bogatstva. Film je osvojio Zlatnu palmu, četiri glavne Europske filmske nagrade, a nominiran je za tri Oscara.