Ovaj animirani serijal pravi je vizualni spektakl s divnim narativom koji je danas relevantan!

Ako vas zanimaju razvoj animiranog filma, povijest, složena društvena pitanja, odnosi muškaraca i žena, ljubavne priče i kreativnost u pristupu animiranom filmu, "Plavooki samuraj" bit će pravi animirani serijal za vas.

"Plavooki samuraj" (Blue Eye Samurai) estetski podsjeća na Netflixov hit Arcane. Stilski je to prvenstveno 3D animacija, a ono što BES osim zemljopisnog i povijesnog konteksta razlikuje od prije navedenog Arcanea jest i to što BES ipak znatno više kombinira i 2D animaciju u svom pristupu.

Povijesno je BES smješten u feudalni Japan oko 1600. godine, dok u Japanu razne obitelji pletu političke urote s ambicijom da se dokopaju šogunata, odnosno vlasti.

Japan je potpuno izoliran od ostatka svijeta i sve što izgleda ili se ponaša drukčije, ili je protjerano ili stavljeno na lomaču. U toj silnoj kakofoniji političkih ambicija pojavljuje se plavooki samuraj kojemu je zadatak osvetiti svoju majku. Naime, plavooki je samuraj izvanbračno dijete japanske majke i europskog trgovca. O svom ocu ne zna ništa, osim da bi mogao biti jedan od četvorice europskih divljaka koji su barbarski nasrnuli na njegovu majku.

Priča je izrazito slojevita, nije bajkovita već surova, nije jednosmjerna ni u jednom trenu te se dosta naslanja na filmski trend antijunaka. To možemo osvijestiti dok gledamo kako se samuraj na najbrutalniji način razračunava sa svojim neprijateljima, a mi objeručke navijamo za njega jer je njegova obiteljska tragedija izrazito slojevito prikazana, tako da pravdamo i najbrutalnije egzekucije našeg junaka.

Retrospekcijom dobijemo uvid u njegovo odrastanje, verbalno i fizičko zlostavljanje od vršnjaka, ali i saznajemo da naš plavooki samuraj zapravo nije on, nego ona.

Krhka, plavooka djevojčica miješane rase koja se mora pretvarati da je dečko jer bi u protivnom bila bezvrijedna i najvjerojatnije spaljena. Dosta surov opis društvenih odnosa i situacija prati povijesni kontekst Japana koji se zaista barbarski razračunavao sa svime što nije japansko. Plavooka samurajka u tom trenu dobiva potpuno novu dimenziju, osim što je kopile miješane rase, ona je naizgled krka cura koja mora proći kroz svijet patrijarhata i muških zakona, zakona koji se u pravilu temelje na sili. Pa tko ne bi navijao za nju.

Drugi junaci koje sreće putem daju nam širu sliku feudalnog Japana i to je jedna od glavnih osobina ove animirane serije - višeslojnost. Njezini pratitelji, neprijatelji, kao i drugi likovi, opisuju nam kako funkcionira društvo u Japanu. Koliko se konzumira opijum, koliko bordela ima u svakom gradu, kakve su želje klijenata bordela te na koji se način dolazi do djevojaka koje rade u bordelima. Možemo osjetiti što znači biti samuraj, što je za njih čast, a što poniženje, kako se dolazi do važnih političkih pozicija i koja je uloga žene u politici i društvu.

"Plavooki samuraj" vizualni je spektakl s divnim narativom koji je relevantan danas, što je upravo ono što ga čini iznimnim animiranim serijalom. Postavlja više društvenih pitanja od većine modernih filmova, a čak bih rekla da direktnije upire u probleme od raznih društvenih pokreta. Vrijednim gledanja čini ga upravo njegova aktualnost.

Dekadencija društva, politička izoliranost, konzumacija opijata, bezglavo orgijanje, rasna nadređenost, nasilje nad ženama, pozicija žena u društvu, kao i toksična politička ambicioznost, sve su to vrlo aktualne teme s kojima se svakodnevno susrećemo, i u ovom su serijalu ne samo zagrebane nego i detaljno obrađene prekrasnom i brutalnom animacijom.