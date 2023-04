Feel good film pogodan za sve dobne skupine, nasmijat će vas i zainteresirati za događaj od prije 40 godina

Vjerujemo kako više od velike većine ljudi na svijetu zna tko je Michael Jordan, ali vjerujemo i kako je većina ljudi čula za Air Jordanke koje su i dan danas mnogima predmet žudnje. Ono što vjerojatno puno ljudi ne zna, uključujući i mene, je kako su zapravo nastale popularne tenisice koje nose ime po jednom od najboljih košarkaša svijeta.

Air je feel good film pogodan za sve dobne skupine, te iako možda ne preferirate Nike, nasmijat će vas i jednostavno učiniti da se osjećate zadovoljno nakon gledanja.

Ben Affleck u ulozi redatelja je meni osobno mnogo uzbudljiviji nego kao glumac, a film Air mi samo još jednom to potvrđuje. Zajedno sa scenaristom Alexom Converyem, Affleck je napravio biografsku sportsku dramu bez zapravo previše drame, s pregršt nostalgičnih trenutaka iz osamdesetih godina, te s odličnim Mattom Damonom i Violom Davis u glavnim ulogama. Redateljski i scenaristički gledano, ovo nije inovativni film koji će vas oduševiti, ali je film vođen nostalgijom, te jasnim ciljem da gledatelje uopće zainteresira za događaj koji se desio prije skoro 40 godina. Čitavoj energiji 80-tih uvelike doprinosi vizualni aspekt filma, kao i popularne pjesme iz 80-tih koje se vrte kroz čitav film kako bi još više probudile nostalgiju u gledateljima. Affleck vješto koristi emociju da temu učini relevantnom za današnje vrijeme, te zapravo lijepo zaokruži čitavu priču iako kao gledatelji znamo od početka kako će završiti. Redateljska odluka da Michaela Jordana stavi u potpuno drugi plan je odlična odluka, te odluka koja fokus stavlja isključivo na nastanak popularnih tenisica, kao i jednog od najboljih sklopljenih poslovnih ugovora koje je Nike ikada potpisao. Postoji par trenutaka koji su presladunjavi čak i za feel good film, ali mislim da je Affleck napravio film koji ima misiju učiniti gledatelje sretnima dok ga gledaju bez da traže slojevitost i prevelik značaj u čitavoj priči.

Matt Damon igra glavnu ulogu u filmu Air, ulogu Nikeovog košarkaškog skauta Sonny Vaccara. Damon u ulozi Sonnya izgleda pomalo tužno sa dosadnjikavim kostimima, te generalno neurednim fizičkim izgledom, ali veoma brzo i jasno razumijemo tko je zapravo njegov lik. Damon je zaista uvjerljiv u ulozi Sonnya, šarmantan koliko mu lik dozvoljava, te dosljedan u glumačkoj igri od početka do kraja. Njegov stvarni najbolji prijatelj Ben Affleck, utjelovljuje lik Nikeovog C.E.O.a Phila Knighta. Knight je napisan kao otkačeni moderni direktor, odnosno, sve ono što Affleck kao glumac zaista nije. Affleck se nije najbolje snašao u ovoj ulozi, te mislim da je kao redatelj daleko bolji. On nije uvjerljiv u ulozi Knighta, te kada scenarij dođe do trenutka da mora biti komičan, scena jednostavno padne zajedno s njim.

Viola Davis je jedna od najboljih glumica koju imamo čast gledati, te je u filmu Air za mene ona najbolje utjelovila svoj lik. Ona igra majku Michaela Jordana, Deloris Jordan, koja u suštini donosi sve poslovne odluke svoje obitelji. Davis je očaravajuća kao Deloris, te na suptilan način prikazuje svu moć, ali i dobrotu svog lika. Ona vjeruje svom liku, pa je tako i nama kao gledateljima vrlo lako za povjerovati njoj. Odvažna, točna, i uvijek uvjerljiva, Viola Davis čini da ovaj film bude za stepenicu bolji nego što bi bio bez nje.

Air je feel good film koji zaista vrijedi pogledati. Affleck je učinio priču koja je zapravo nezanimljiva i jako stara, zanimljivom i emotivno napetom. Ovaj film je vođen nostalgijom, emocijama, te upravo u tome leži njegova kvaliteta. Nabrijan je popularnim pjesmama koje će vas transportirati u osamdesete, te na luckast i emotivan način prikazati priču koja bi vas mogla približiti slavnom košarkašu, popularnim tenisicama, pa čak i samom Nikeu.

Moram priznati da su mi dva sata u kinu prošla brzo, izašla sam nasmijana, i vjerujem da je to najveći adut svakog dobrog feel good filma