Prošlo je 15 godina od hit-filma koji je proslavio ovu lijepu glumicu, govorilo se da je nova Meg Ryan, a onda je sve krenulo nizbrdo

Katherine Heigl bila je na vrhuncu slave kada je prije 15 godina snimila film "Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta" no nakon toga stvari su za nju krenule nizbrdo.

Jedna od omiljenih romantičnih komedija "Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta" premijerno je prikazana prije 15 godina, a i dan danas ima svoje gledatelje i obožavatelje, baš kao i njezina glavna glumica Katherine Heigl, iako nije uvijek bilo tako.

Otkako je film postao pravi hit, njegovi su glumci krenuli u različitim smjerovima i procurili su i detalji koji dotad nisu bili poznati javnosti. Tako je Katherinina reputacija bila naglo narušena nakon što se pročulo da je teška za suradnju i nakon što je ružno govorila o svojim projektima "Grey's Anatomy" i "Knocked Up" u kojima je kasnije glumila.

To je utjecalo i na njezine daljnje angažmane i postala je prilično omražena u glumačkom svijetu, no uspješne uloge ostvarila je u filmovima "Zalomilo se" i "Gola istina". Pojavila se i u seriji "Face" te "Ulica krijesnica" koja je snimljena prema istoimenom bestselleru Kristin Hanne. Zanimljivo je kako se pričalo da joj je suđeno da postane sljedeća Meg Ryan, no takav uspjeh svoje starije i slavnije kolegice ipak nije postigla.

Glumica koja je glumila njezinu mlađu verziju, Peyton List, ostvarila je uspješnu karijeru kao Disney zvijezda, a drugi su bili dio nekih od hit serija, pa je tako James Marsden glumio u Westworldu dok je Malin Akerman glumila u "Rebootu".

Katherine je od 2007. u braku s glazbenikom Joshom Kelleyjem te imaju dvije kćeri i jednog sina, zbog kojih je 2010. godine napustila Hollywood i odlučila se za miran život u Utahu. Tada je progovorila o svom padu, priznajući da se u nekim trenucima ponašala ružno prema kolegama.

"Karijera mi se vinula u zrak kada sam bila u dvadesetima i neću poricati da sam tada bila arogantna. Osjećala sam se prilično nedodirljivo i lijepo na vrhu svijeta. Imala sam osjećaj da sam jako naporno radila da to postignem, pa bih stvarno uživala. I sada, ponekad kada pogledam naslovnice časopisa za koje sam pozirala u to doba, i pomislim "djevojko, spusti to malo niže". Svi se ponašaju kao *upci u tim godinama", izjavila je za TV Guide in.

Prije nekoliko godina se zbog svog ponašanja javno ispričala, a 2016. godine gostovala je u emisiji Howarda Sterna SiriusXM i tvrdila da je napravila veliku pogrešku na setu serije "Grey's Anatomy" .

"Otišla sam do Shonde Rhimes i rekla da mi je jako žao zbog mog ponašanja", otkrila je.

Ubrzo nakon isprike, Katherine je ponovno počela dobivati nove poslovne prilike, pa tako i ulogu Samanthe Wheeler u seriji "Suits" 2018. godine i dosegla je novi vrhunac popularnosti ulogom u "Ulici krijesnica" 2021. godine.

"Bio je to kao začarani krug i javna sramota. Čak sam doživjela malo javnog maltretiranja i shvatila sam to stvarno, stvarno osobno. Nisam znala koliko vrijedim", rekla je za The Telegraphov časopis Stella i priznala kako borila s mentalnim zdravljem.

Njezini problemi došli su čak do točke u kojoj se osjećala kao da bi radije bila mrtva i shvatila da treba zatražiti pomoć od svojih voljenih.

"Zamolila sam mamu i muža da mi pronađu mjesto gdje bih mogla otići i koje bi mi moglo pomoći jer sam se osjećala kao da bih radije bila mrtva", priznala je.

Danas svojoj majci zahvaljuje što joj je pomogla u teškoj fazi njezina života i na kraju je krenula s terapijom koja joj je pomogla s tjeskobom i naposljetku je počela uzimati lijekove.

