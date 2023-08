Život su mu obilježile kultna serija i teška prometna nesreća, a do posljednjeg daha za njega se brinula životna suputnica s ekrana

Svi ga se sjećamo kao Renea iz kultne serije ''Alo, alo!'', a njegov život obilježila je samoća nakon koje je od teške demencije preminuo u domu za starije i nemoćne.

Britanski glumac Gorden Kaye preminuo je 2017. godine, a proslavio se ulogom Renea u kultnoj seriji "Alo, Alo!". Gorden je preminuo u 76. godini u domu za starije, u kojem je proveo svoje posljednje godine.

Malo tko zna da je glumac bolovao od teškog oblika demencije, kao i da posljednjih dana nije prepoznavao nikoga od obitelji i prijatelja.

''Nije prepoznavao ni sebe, stajao je i pričao, nikog više nije poznavao. Puno je pričao, ali nije imalo smisla. Bio je u nekom svom malom svijetu", rekao je njegov šogor Raymond.

''Nisam pretužan jer je njemu smrt došla kao blagoslov. Nije bilo šanse da mu se stanje poboljša'', rekao je nakon Reneove smrti.

Brigu o njemu navodno je preuzela njegova kolegica iz serije "Alo, alo!", glumica Sue Hodge, koja je glumila konobaricu Mimi s kojom je Rene bio u vezi.

''Nije imao braće ni sestara, samo rodbinu. Nikad se nije ženio i do kraja je ostao samotnjak. Bio je jako usamljen. Sve je to jako tužno'', rekao je tada šogor.

Kaye je kao mladić igrao ragbi te radio svakakve poslove, u tekstilnoj industriji, u tvornici vina i u tvornici koja je proizvodila traktore. Zaposlio se i na jednoj lokalnoj radijskoj postaji te intervjuirao legendarne Beatlese. Na televiziji je debitirao 1968., a na jednom snimanju upoznao je producenta Davida Crofta, koji mu je kasnije ponudio ulogu u slavnoj seriji.

Njegovu glumačku karijeru okončala je nesreća 1990. godine kada je zadobio teške povrede glave i završio s gubitkom pamćenja. Njegov suradnik Jeremy Lloyd raznježio je Gordenove fanove rekavši da su mu puštali epizode serije "Alo, alo!" i tako pomogli da barem malo vrati sjećanje. Posljedice su bile vidljive i na Kayevu licu pa je ostatak života imao ogroman ožiljak na čelu.

Za njega se veže i jedna zanimljivost. Gorden je za vrijeme svog života napisao memoare ''René & Me: An Autobiography'', u kojima je objasnio da je neobično pisanje njegova imena zapravo rezultat tipfelera u glumačkom sindikatu Equity. Naime, njegovo je pravo ime Gordon, ali je netko slučajno napisao Gorden, što je on na kraju prihvatio i preuzeo.

U svojoj autobiografiji 1989. otkrio je i da je homoseksualac te da mu je u mladosti bilo teško kao jer je bio buckasti, stidljivi gej dječak.

