Nije bilo reklame u kojoj se ova ljepotica 90-ih nije pojavila, zavela je i nekad najpoželjnijeg neženju, a evo kako danas izgleda!

Vendela Maria Kirsebom pojavila se nakon dugo vremena u javnosti i to kao model na jednoj modnoj reviji.

Švedska manekenka Vendela Maria Kirsebom bila je jedan od najtraženijih top modela 1980 i 1990-ih godina, nije bilo reklame u kojoj se ona nije pojavila zbog čega joj je popularnost porasla do neba.

Ova pomalo zaboravljena ljepotica danas ima 56 godina i u javnosti ju rijetko vidimo pa je njezina šetnja modnom pistom na reviji Sports Illustrateda u Miamiju ovih dana i više nego iznenadila sve.

Plavokosa ljepotica bila je svima zanimljiva i sve je očarala pa je čak i jedan tadašnjih najpoželjnijih neženja u Hollywoodu George Clooney bacio oko na nju i bili su u ljubavnoj vezi. Bilo je to u vrijeme kada se on proslavio ulogom doktora Rossa u Hitnoj službi i počeo snimiti filmove.

No on nije bio jedini iz Hollywooda kojeg je ljubila jer je prije njege bila s producentom jednog od filmova o Batmanu Jonom Petersom i to od 1992. do 1995. godine. Godinu dana kasnije udala se za norveškog političara Olafa Thommessena, ali su se rastali 2007. nakon 11 godina braka u kojem su dobili dvije kćeri, Juliju i Hannah. 2019. Vendelu je zaprosio Petter Pilgaard no zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo odgođeno, a konačno su se vjenčali u lipnju prošle godine.

Vendela je rođena u u Stockholmu, u Švedskoj, a u dobi od 13 godina, u jednom ju je restoranu otkrila agentica i suosnivačica Ford Modelsa Eileen Ford. S 18 godina završila je Waldorfsku školu u Oslu i tada je odlučila započeti karijeru modela. Mlada plavuša potpisala je ugovor s Ford Models i preselila se u Italiju kako bi pozirala za časopis Marie Claire. Ubrzo je potpisala svoj prvi veliki ugovor s kozmetičkom tvrtkom Elizabeth Arden, a zatim je došao ugovor s Almayem i ostvarenje američkog sna.

Za nju je interes brzo pokazao i Hollywood pa se pojavila u "Batmanu i Robinu" iz 1997. godine kao Nora Fries. Zatim je 1998. godine glumila u "Zamci za roditelje", u kojoj su glumili i Lindsay Lohan, Natasha Richardson i Dennis Quaid, a imala je ulogu u "Model Behavior" Disney Channela s Justinom Timberlakeom i Maggie Lawson, te se pojavila u nekoliko epizoda "Larry Sanders Showa" i "Murphy Browna" i drugima.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Za šetnju s dečkom odabrao je kratku bijelu suknjicu zbog koje su se svi okretali za njim, ali on više ne mari za mišljenje drugih

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kad je izišla iz vode, badić je postao potpuno proziran, no ona je neometano potrčala plažom, a fotografi su uspjeli snimiti ovaj modni gaf!