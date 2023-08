Pojavile se fotografije Tonyja Cetinskog iz 2013. godine, tada je uživao s omiljenom damom, a jedan detalj na njemu itekako je drugačiji!

Tony Cetinski se tijekom posljednjih nekoliko godina suočio s gubitkom kose, no onda se prošle godine odlučio na zahvat transplantancije.

U javnosti su se pojavile fotografije pjevača Tonija Cetinskog iz 2013. godine kada je s tadašnjom djevojkom, a današnjom suprugom Dubravkom šetao Šibenikom i jeo sladoled.

Tony je tada nosio vojničke kratke hlače i bijelu majicu, a na očima je imao bijele sunčane naočale. Kosa mu je bila proćelava i nosio je skroz kratku bradu. Čini se kako je ta proćelavost Tonyja smetala pa je prošle godine odlučio otići na translataciju kose.

"Već dugo imao sam želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!" objasnio je Tony na društvenim mrežama.

Koliko se s godinama promijenio, pjevač se na to osvrnuo i tijekom gostovanja u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

"Pa, kad vidim sebe i svoju glavu ujutro kad se probudim, mislim - Bože moj, pa nisi imao toliku glavu prije. Kad me u dućanu pitaju treba li mi pomoć da izaberem robu, ja im kažem da meni nema pomoći. Ne možeš ni estetskom kirurgijom popraviti više. Možeš posaditi malo kosice, što sam napravio, i to je to", zaključio je tada Tony.

No, osim fizičkog izgleda promjenio je i bračni status. Naime, tada je šetao sa djevojkom Dubravkom koja je danas njegova supruga.

Njih dvoje vjenčali su se 2014. godine u Las Vegasu, a u rujnu 2021. obnovili su bračne zavjete u Istri.

Zajedno su prošli i kroz teške trenutke, nakon što je Dubravka 2019. godine pretrpjela moždani udar, o čemu je nedavno prvi put progovorila za IN Magazin.

"'U početku je bilo jako teško jer uđete u strah, a strah je zapravo najgori i tu vam je bitna podrška. Ja sam imala podršku svoje majke, svojeg supruga, svoje familije. Stalno nekako razmišljate: 'Evo, sad će se to ponovit! Opet će mi se to desit!' U tim trenucima jednom se morate naljutiti na sve to i reći: 'OK, dosta bi bilo, sad idemo probati maknuti taj strah!'", ispričala je Dubravka tada.

