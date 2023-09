Stefany Hohnjec nekoć je punila medijske stupce turbulentnim životom, a sada priznaje: "Prije nisam imala ništa. Sad imam Isusa!"

Stefany Hohnjec nekoć je punila medijske stupce svojim turbulentnim životom, a danas živi daleko od očiju javnosti i posvećena je obitelji i vjeri.

Bivša manekenka, gimnastičarka i miss sporta Stefany Hohnjec početkom 2000-ih bila je nezaobilazno lice na svim društvenim događanjima i punila je medijske stupce svojim turbulentnim životom.

No već godinama živi daleko od očiju javnosti i posvećena je obitelji i vjeri, a sada je progovorila o svojoj prošlosti i novom početku za portal Bitno.net.

"Prije sam imala 'sve' (svjetovno), ali nisam imala ništa. Imala sam prazninu i stalno mi je nešto nedostajalo", započela je Stefany.

"Sad imam život, imam radost, imam Isusa. Ne mogu ništa sama, ne mogu pomaknuti ni prst bez njega, niti otvoriti oči bez njega. Imam svoju muku, ali imam njega. Imam svoj križ, ali nosim ga s njim. Imam svoju bol, ali je živim s njim na križu. Sve je lakše s njim. Ako nemam njega, ja nemam ništa", objasnila je.

Danas živi daleko od modnih pista i svjetla pozornice, a posvećena je uglavnom djeci i njihovu sretnom odrastanju.

"Zahvalna sam Bogu na velikom daru dvoje divne djece i daru majčinstva koji mi je dao. Zahvalna sam na svemu što mi je dao od začeća do njihova rođenja i do dana današnjeg, što me vodio kroz svaki trenutak i bdio sa mnom u radosti i suzama, što mi je davao poticaje i govorio što da činim, kada da činim i kako da činim. I sada kada se osvrnem unazad, u svemu vidim Božji prst koji se baš divno brine za moju dječicu svaki dan", rekla je.

Dodala je i kako djecu odgaja po poticajima Duha Svetoga, s njima svaku večer moli prije spavanja. U svom odgoju djece nekoliko je puta, kaže, vidjela Božji prst, toliko da bi mogla napisati knjigu naslovljenu "Avanture s Gospodinom". Priznala je i kako i dalje radi na sebi jer želi biti povezana s Isusom.

