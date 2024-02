Sjećate li se Simplicije? Bila je zvijezda dance scene 90-ih, a onda naglo nestala, evo gdje je danas!

Evo gdje je nestala Simplicia, pjevačica pravog imena Diana Vunić koja je 90-ih imala neke od najvećih hitova u Hrvatskoj.

Na Megadance partyju koji će održati u petak, 9. veljače u Areni Zagreb, nastupat će i pjevačica Diana Vunić poznatija kao Simplicia.

90-ih godina žarila je i palila na glazbenoj sceni, a zatim se naglo povukla iz javnosti i mnoge zanima gdje je danas.

Iza sebe ima velike hitove "Plima", "Kapaljka" i "Ciganka", a sada će ih ponovno izvesti i u Areni Zagreb.

"Te dance dane pamtim po svakodnevnim nastupima, putovanjima, potpunoj medijskoj zastupljenosti, punim diskotekama i dvoranama, ali i po publici koja je plesala i zabavljala se uz moje pjesme. Bilo je puno fanova koji su mi pisali pisma i nakon nastupa sam redovno davala autograme, a publika je bila pristojna", rekla je Simplicia, prenosi net.hr.

Pjevačica se na vrhuncu karijere povukla sa scene i javnog života jer joj je trebala promjena stila glazbe i života.

"2004. godine sam u vlastitoj produkciji i kao autorica glazbe i teksta snimila pop pjesmu ''Moja ljubav nije slijepa'' koja je te godine uvrštena među 20 najemitiranijih pjesama te godine i nakon nje snimila još jednu pjesmu ''Zbog tebe'' koja je ponovila uspjeh. Ali nisam se ni tada vratila u javni život nego sam s te dvije pjesme na radio postajama samo testirala svoj autorski potencijal i dokazala sebi da imam talent za stvaranje hitova'', rekla je za Dnevno.hr.

Počela je raditi na jazz projektu na kojem je bila producentica i autorica glazbe. Nakon što je snimila pjesmu za koju joj je tekst napisao Arsen Dedić, htjela se vratiti na glazbenu scenu, no bolest ju je spriječila.

"2008. godine sam započela pop jazz projekt na kojem sam bila producent i autorica glazbe i s kojim sam se željela vratiti na glazbenu scenu. Započela sam snimanje albuma i suradnju s poznatim jazz glazbenicima, a nakon što sam snimila pjesmu za koju mi je tekst napisao Arsen Dedić, sve se zaustavilo jer sam se razboljela i dijagnosticirano mi je rijetko autoimuno oboljenje. Trebale su mi godine i godine, puno istraživanja i rada na sebi da vratim zdravlje. Dakle, umjesto realizacije novog albuma i povratka na scenu, fokus mi je bio zdravi život pa je to i djelomično odgovor na pitanje čim se sada bavim, a to je razvijanje svog ''off grid'' samoodrživog imanja u prirodi i permakultura", rekla je.

Dodala je i kako medijsku pozornost ne želi u svom životu.

''Moj život bez mikrofona je bez medijske pažnje, a to sam i htjela. Glazba naravno veže medijsko pojavljivanje, a nisam tip koji želi medije iako se nisam bavila glazbom u tom periodu. Tako sam odlučila.''

''Odvikla sam se od grada, živjela sam i u Americi, ali bila mi je želja imati nešto u prirodi. Pogotovo nakon ludila korone, vidim da je dosta ljudi sebi stvorilo komadić raja u prirodi. Sada se stvari mijenjaju, tako da je priroda glavna blagost, vrijednije je to nego bilo što drugo'', zaključila je Simplicia.

