Sjećate se šarmantnog doktora iz ''Uvoda u anatomiju''? Godine su ga promijenile, ali ni sijeda kosa mu ne stoji loše!

Glumac Eric Dane ostao je zapamćen po ulozi u seriji ''Uvod u anatomiju'', no do danas se puno promijenio.

Serija ''Uvod u anatomiju'' obarala je rekorde gledanosti, a po ulozi u njoj ostao je zapamćen i Eric Dane koji je utjelovio Marka Sloanea.

No, od serije je prošlo puno godina, a on se do danas itekako promijenio.

Iako se često ne pojavljuje u javnosti, sad je viđen na premijeri novog nastavka ''Zločestih dečkiju'', a na crveni tepih stigao je u društvu svojih kćeri Billie i Georgije.

Sjedokosi glumac ponosno je pozirao između djevojaka, a kako danas izgleda pogledajte u galeriji.

Eric je od 2004. do 2018. bio u braku s glumicom Rebeccom Gayheart s kojom je i dobio kćeri, no nepomirljive razlike dovele su do kraja njihove ljubavi.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Kći Zdravka Čolića pokazala je kakvu su feštu priredili njenom ocu za rođendan!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ako ste mislili da ste sve vidjeli, pogledajte čime je to mlada srpska zvijezda prekrila grudi, to jest - je li uopće