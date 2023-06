Osvanule fotke Severine iz 2008. godine kad se o njezinom nastupu pričalo zbog majice koju je nosila na pozornici!

Severina je 2008. godine na Hrvatskom radijskom festivalu privukla pažnju kada je na bini skinula zeleni ogrtač i pokazala da ispod nosi majicu s Djevicom Marijom.

Pjevačica Severina često je kroz godine mijenjala svoj imidž, no onda je odlučila stati, a to dokazuje i činjenica da se od 2008. godine do danas nije značajno promijenila.

Naime, pojavile su se fotografije stare 15 godina kada je na Hrvatskom Radijskom Festivalu nakon finala održala koncert.

Prvo je nosila zeleni ogrtač te mnoštvo krunica oko vrata, a zatim je u jednom trenutku povukla svileni komad sa sebe i otkrila kako ispod nosi majicu s likom Djevice Marije te kratke bijele hlačice.

Gledajući njezinu figuru i lice te uspoređujući to sa danas, usudimo se reći kako se nije puno promijenila te i da danas izgleda čak i bolje nego tada.

Inače, Seve je poznata po tome da je prije voljela mijenjati svoj imidž te je mnogi pamte i s kratkom plavom kosom.

Na Instagram profilu našu pjevačicu prati gotovo 1.3 milijuna pratitelja koje svakodnevno izvještava o poslovnom i privatnom životu.

