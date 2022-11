Godinama se krio od javnosti zbog nakupljenih kilograma, ali nakon jedne odluke sad ipak izgleda malo drugačije!

Rob Kardashian na rijetkoj obiteljskoj fotografiji pokazao je novu liniju, koja je rezultat njegove odluke da počne kvalitetnije i zdravije živjeti.

Brat slavnih sestra Karadashian-Jenner Rob Kardashian u javnosti se rijetko kada pojavljuje, no proslavu 67. rođendana njihove majke Kris nije htio propusiti, a pristao je i na zajedničku fotografiju koja je osvanula na društvenim mrežama.

35-godišnji Rob uočen je na crno-bijeloj obiteljskoj fotografiji koju je na svom profilu na Instagramu objavila njegova sestre Kim, i to nakon što je on donio odluku da se ne pojavljuje u njihovu reality showu "The Kardashians" jer nije želio da njegova kćer bude dio toga, a obitelj je njegovu odluku podržala.

Na objavljenoj fotografiji Rob je dobro raspoložen i sa smiješkom pozira u društvu svog poznatog klana, a mnogi su uočili i njegov novi imidž nakon što je izgubio višak kilograma koje je tijekom posljednjih nekoliko godina nakupio.

Prije godinu dana postavio si je neke nove ciljeve u životu i odlučio da je vrijeme za zdravije promjene.

"Nije prestajao ulagati trud i napor u svoje zdravlje i u ono što je dobro za njega. 2015. godine dijagnosticiran mu je dijabetes, a sada je smanjio konzumaciju brze hrane i alkohola te stvarno radi na zdravim prehrambenim navikama. To je za njega promijenilo igru. Pronašao je svoje sretno mjesto, usredotočen je na Dream i svu sreću koju mu ona donosi. Želi biti najbolji mogući tata i ne želi je iznevjeriti. Ona mu je pomogla da pronađe put prema naprijed i svrhu postojanja", izjavio je njemu blizak izvor u jednom od intervjua za E!.

Krajem prošle godine pjevačica Rita Ora prisjetila se vremena kada su njih dvoje bili "it par", točnije 2012. godine, a njegova bivša zaručnica Blac Chyna potvrdila je da su riješili sve nesuglasice vezane za roditeljstvo nad njihovom kćeri Dream i sve probleme.

"Dobro mu ide, sve je dobro i puno pozitive", izjavila je Chyna u emisiji "The Wendy Williams" i dodala da joj je za Valentinovo poslao lijepi buket cvijeća.

