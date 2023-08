Isplivale su fotografije Aleksandre Grdić iz 2010. godine, tada se hvalila korekcijom jednog dijela tijela, a danas je obiteljska žena koja se skriva od medija!

Aleksandra Grdić je 2010. godine bila na vrhuncu slave, a sada su se pojavile njezine fotografije iz tog razdoblja.

Bivša Miss Hrvatske Aleksandra Grdić žarila je i palila domaćom modnom scenom 2000-ih godina, kada je nizala modne editorijale od kojih se jedan ljetni pojavio ovih dana.

Bilo je to 2010. godine kada je Aleksandra pozirala u tamnoplavom bikiniju u Tribunju i pokazala grudi u koje je umetnula silikone, što nikada nije skrivala.

"Napumpala sam usnice i povećala grudi. Ne vjerujem da sam pretjerala. Nemam ništa protiv prirodnog izgleda, no ako postoji mogućnost da tijelo učinimo ljepšim, ne vidim zašto to ne bih iskoristila. Okružena sam estetskim kirurzima koji me stalno nagovaraju na operacije, pa nisam sigurna da li ću se zaustaviti samo na grudima i usnicama", izjavila je iste godine za 24 sata.

Danas 42-godišnja Aleksandra svojevremeno je bila nezaobilazno lice na svim društvenim događanjima, no prije nekoliko godina potpuno se povukla iz javnosti i posvetila se obiteljskom životu. Bivša misica udala se za tajanstvenog Marka Šljakovića, kojeg je upoznala preko društvenih mreža i s kojim je dobila troje djece, a nedavno su bliski izvori otkrili kako provodi dane.

"Ona se nikome ne javlja i ni s kim se ne čuje. Znam da se posljednje čula s Jelenom Orešković, ali mislim da je i to stalo. Frendica mi je rekla da ju je vidjela u Virovitici i da izgleda opušteno i sasvim normalno", rekao je izvor blizak Aleksandri za Dnevno.hr, a zatim se oglasila i spomenuta Jelena Orešković, Aleksandrina nekadašnja kolegica s modne piste.

"Čujemo se i danas, gotovo stalno. Baš planiramo otići neki njezini prijatelji i ja malo do nje u Viroviticu uskoro. Mislim, uvijek kad se piše gdje je netko nestao, kao da je ne znam što, ali jednostavno ljudi imaju pravo promijeniti prioritete", objasnila je Jelena za Dnevno.hr.

"Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njezina nestanka, to vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super!" dodala je.

Ispričala je i kako se Aleksandrina djeca bave sportom i osvajaju medalje iz različitih disciplina, a zatim se prisjetila dana kad su obje još žarile i palile modnim pistama.

"S Aleks nikada nije bilo dosadno, najviše se sjećam naših partija nakon revija, a slika koja mi se urezala je njezino pušenje u krevetu! Uvijek bi zapalila cigaretu u krevetu prije spavanja, toga se često sjetim", kazala je Jelena.

Podsjetimo, Aleksandra se titulom misice okrunila 2003. godine, a ostala je upamćena i po privatnim skandalima. Gledali smo je i u showu "Farma" 2008. godine, a nedugo nakon toga povukla se iz javnosti.

Iako posljednjih godina bježi od medija, o suprugu je jednom prilikom progovorila za IN magazin.

"Drugačiji je od drugih. On je dečko koji uopće ne izlazi van, koji uopće nije partijaner, miran je, staložen, suprotnost meni. Moram reći da me osvojio tom svojom jednostavnošću", kazala je tada Aleksandra.

