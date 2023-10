Nestala je iz javnosti zbog ozbiljnih problema, a sada se vratila ljepša no ikad i napravila potez za pamćenje!

Nelly Furtado pojavila se u reklami za donje rublje poznatog brenda Kim Kardashian i sve ostavila bez daha.

Kandska pjevačica Nelly Furtado vratila se na scenu nakon što je posljednjih nekoliko godina s nje izbivala, a čini se kako želi da o njezinu povratku svi pričaju i dobro ga pamte.

44-godišnja Nelly, koja je oduševila sve na nedavnoj dodjeli MTV Video Music Awardsa, sada se našla u ulozi modela donjeg rublja popularnog brenda SKIMS, iza kojeg stoji Kim Kardashian. Pozirala je tako u donjem rublju i čarapama u boji kože i crnom bodiju u zavodljivim pozama, a njezini obožavatelji nisu navikli vidjeti je u takvim izdanjima.

"Renesansa Nelly Furtado se nastavlja!", "Nelly je predivna", "Nelly Furtado! Nisam je ni prepoznala", neki su od komentara koji su osvanuli na društvenim mrežama nakon što su procurile Nellyne seksepilne fotografije.

Prethodne slavne osobe angažirane za kampanje SKIMS-a uključuju španjolsku pjevačicu Rosalíju, repericu Ice Spice rođenu u New Yorku i Kiminu sestru Kourtney Kardashian, koja je pozirala u zajedničkoj kampanji s Megan Fox, a u najnovijoj se uz Nelly pojavljuje i slavna glumica Kim Cattrall.

A Nelly, koja je inače izbacila i svoju novu pjesmu, oduševila je sve prisutne seksepilnom kreacijom na dodjeli MTV nagrada zbog koje su se za njom svi okretali. U njoj je otkrila zategnuta leđa, ali i gornji dio stražnjice. Osim odvažne kreacije sve je iznenadila mladolikim izgledom jer djeluje kao da nije ni dana ostarjela otkako je žarila i palila svojim hitovima u 2000-ima.

I dandanas se na radijskim postajama čuju njezine pjesme poput "I'm Like A Bird", "Promiscuous" i "Maneater". Nelly je na vrhu top-ljestvica provela više od pet godina obarajući rekorde i osvajajući nagrade, no nakon toga praktički je nestala preko noći i svi se pitaju što joj se dogodilo.

Odluku o povlačenju iz javnosti i svijeta glazbe donijela je 2006. godine, kada je doživjela živčani slom usred jednog nastupa.

"Imala sam živčani slom na pozornici. Bila sam na turneji Loose i moja kći bila je sa mnom. Bila sam mama i pjevačica na putu i to me iscrpilo. Jedne sam večeri izašla na pozornicu i odjednom sam shvatila koliko sam pod stresom. Zapravo sam plakala tijekom prve dvije pjesme. Nakon toga sam uzela pauzu od glazbe i otišla kući. Tada sam shvatila da sam kod kuće i da imam obitelj te da je to ono što sam tražila", izjavila je Nelly za Daily Mail 2017. godine.

Zaključila je da je vrhunac slave dosegla toliko brzo da to jednostavno nije mogla podnijeti.

"Bilo je prerano. Nakon dvije godine intenzivnih turneja i partijanja provodila sam sate u svom domu u Los Angelesu samo zureći u pod. Osjećala sam se kao prevarantica, vjerovala sam da me ljudi vole zbog mog imidža, a ne zbog glazbe", priznala je pjevačica.

2009. godine objavila je album na španjolskom jeziku pod nazivom "Mi Plan", a 2012. svoj drugi album "The Spirit Indestructible", nakon čega je napravila petogodišnju stanku. Tih pet godina provela je putujući i bavila se dobrotvornim radom te surađivala s neprofitnom organizacijom Save The Children.

Godine 2017. izdala je samostalni album "The Ride" pod vlastitom izdavačkom kućom, a on je u prvih tjedan dana bio prodan u samo 1814 primjeraka. Nakon toga postojala je mala vjerojatnost da će se Nelly ikada vratiti mainstream glazbi.

Umjesto toga odlučila je pokrenuti vlastitu izdavačku kuću i danas se procjenjuje da njezina neto vrijednost iznosi oko 35 milijuna američkih dolara.

Nelly se 2008. godine udala za tonskog inženjera Demacija Castellona, no par se razveo osam godina kasnije, a iz prethodne veze ima jednu kćer, Nevis Chetan, rođenu 2003. godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan od naših najzgodnijih glumaca kratko otputovao iz Hrvatske: ''Točno 20 godina da bi se ostvario jedan od najvećih snova!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Evo kako izgleda muž Aleksandre Prijović, koji je Brenin posinak, vjenčali su se prije pet godina, a svoj privatni život vješto skriva od javnosti