Princeza koja je pojavom šokirala svijet prije 20 godina izgledala je potpuno drugačije, na starim fotografijama nećete je prepoznati!

Bugarska princeza Kalina drastično se promijenila u zadnjih 20 godina, a objasnila je i kako je došlo do transformacije.

Bugarska princeza Kalina nedavno se nakon dugo vremena pojavila u javnosti, a svojim izgledom šokirala je svijet.

Princeza je snimljena u Sofiji u društvu supruga Kitina Munoza i sina Simeona Hassana Munoza, a pažnju je privukla svojim mišićavim bicepsima i licem koje se tijekom godina drastično promijenilo.

Kako je princeza rođena i odrasla u Španjolskoj, tamošnje medije već je ranije zaintrigirala njezina transformacija, a tim su povodom objavili i njezinu fotografiju od prije 20-ak godina, na kojima izgleda potpuno drugačije.

The Princess of Bulgaria, Kalina, has undergone some drastic physical changes. She has attributed these changes to her lifestyle of exercising and staying fit.



“I am dedicated to training with weight loads and body health, I am an athlete"



