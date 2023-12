Bio je omiljeni član najpoznatije glazbene obitelji i prvi se riješio njihova zaštitnog znaka, a onda ga šest godina nitko nije ni vidio ni čuo!

Patrick "Paddy" Kelly bio je neslužbeni frontmen grupe The Kelly Family i curice su ga obožavale, a i danas se bavi glazbom, no jedan duži period proveo je u samostanu.

Najpoznatija glazbena obitelj The Kelly Family devedesetih su žarili i palili scenom.

Svi se sjećaju njihova ultimativnog hita "Fell In Love With An Alien", a mnoge su curice u to vrijeme bile zaljubljene u Patricka, odnosno Paddyja, koji je bio neslužbeni frontmen grupe.

Paddy je ovog prosinca napunio 46 godina, a kako izgleda danas, pogledajte u galeriji.

Zanimljivo je da je Paddy prvi član benda koji je skratio svoju dugačku kosu, a to je učinio još 2002. godine.

Godinu dana kasnije započeo je samostalnu karijeri i izbacio je album "In Exile", da si se nedugo zatim povukao sa scene i otišao živjeti u samostanu u Francuskoj.

Tamo je proveo šest godina, od 2004. do 2010., nakon čega se vratio glazbi i oženio belgijskom novinarkom Joelle Varret.

Zadnji samostalni album naziva "B.O.A.T.S." izdao je 2021. godine, a prošle godine izbacio je i singlove "Best Bad Friend" i "Wonders".

The Kelly Family svirali su pop-folk, odijevali su se poput amiša, a na pozornici ih je bilo deset: Kathy, Patricia, Jimmy, Johnny, Joey, Dee Dee, Barby, Paddy, Maite i Angelo. S njima je nastupao i njihov otac Dan, koji je preminuo 2002. godine. Prije tri godine preminula je i Barby Kelly, nakon kraće i teške bolesti.

Iako je svoju karijeru započeo još u 1970-im godinama, slavu i svjetsku popularnost bend The Kelly Family stekao je tek dvadesetak godina kasnije. Snimili su brojne hitove, a kao jedan od najbitnijih albuma izdvaja se "Over The Hump" iz 1994. godine, koji se u Europi prodao u 4.5 miliona primjeraka, od kojih je polovica prodana samo u Njemačkoj.

Nakon raspada, nekoliko su puta bili na kraćim turnejama, a zadnji put su se okupili prije sedam godina, kada su izbacili i album.

