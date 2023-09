Proslavio se kao ljepuškasti tinejdžer u hit-seriji zbog nje si jednu stvar ne može oprostiti, a evo i kako sada izgleda!

Mark-Paul Gosselaar proslavio se u seriji "Saved By The Bell", a sada se prisjetio njezina snimanja i dana najveće slave.

Američki glumac i zvijezda serije "Saved By The Bell" Mark-Paul Gosselaar ovih se dana prisjetio njezina snimanja pa priznao da žali zbog scene ljubljenja koja je snimljena bez pristanka glavnih aktera.

Gosselaar je glumio Zacka Morrisa u tinejdžerskom hit-sitcomu koji se prikazivao od 1989. do 1993. godine, a u podcastu "Pod Meets World", komentirao je epizodu prve sezone serije u kojoj njegov lik naplaćuje kolegama iz razreda da poljube Lisu Turtle, koju je glumila Lark Voorhies, bez njezina pristanka.

"Bio je jedan trenutak u kojem sam zapravo zaribao Lisu Turtle, naplaćivao sam ljudima da je ljube bez njenog pristanka. To je bilo teško. Postoje stvari koje danas jednostavno ne biste snimili, u svakoj epizodi postoje stvari koje bi mogao izdvojiti. U tom trenutku pokušavate ne biti negativni jer to je zabava za gledanje. Općenito, pokušavate biti pozitivni o poslu kojim se bavite pa si govorite da su to bila druga vremena.

Mark-Paul je 1991. godine osvojio nagradu za najboljeg mladog glumca i dan danas se bavi glumom.

"Saved By The Bell" posljednji se put prikazivala 2021. godine kako bi se odala počast njezinom glumcu Dustinu Diamondu, koji je preminuo ranije te godine.

