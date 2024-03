Hit koji ju je proslavio davne 1997. malo tko ne zna pjevušiti, ali ovih dana svi pričaju o njenom pomalo zabrinjavajućem ponašanju

Lene Nystrøm proslavila se u grupi "Aqua", a ovih dana plijeni pažnju svojim čudnim i pomalo čudnim ponašanjem.

Pjevačica pop grupe Aqua koja je žarila i palila 90-ih godina viđena je u zračnoj luci Sydney i to nakon svog pomalo bizarnog ponašanja tijekom koncertu koji je s bendom održala u Perthu.

Danas 50-godišnja Lene Nystrøm, snimljena je umornog izraza lica nakon što je prije nekoliko dana briznula u plač na pozornici,a fotografi su je sada uočili kako sama sjedi u restoranu i puši svoju e-cigaretu iako je pušenje u tamošnjoj zračnoj luci strogo zabranjeno. Bila je odjevena u široke traperice i traper jaknu ispod koje je nosila majicu kratkih rukava, a kada je primijetila paparazze stavila je sunčane naočale.

Njezine najnovije paparazzo fotografije pogledajte OVDJE.

Inače Lene je izazvala zabrinutost nakon Aquinog nastupa u Perthu jer je prvo naprasno napustila pozornicu zbog navodnih problema sa zvukom, da bi se nakon sat vremena vratila uplakana i odjevena u pidžamu, prenosi Daily Mail. Posjetitelji koncerta opisali su koncert kao neugodan i nakon što je pjevačica svojim čudnim ponašanjem sve zbunila.

Grupa Aqua danska je eurodance senzacija koja je 1997. godine digla čitav svijet na noge velikim hitom "Barbie Girl", a i danas se svi sjećaju stihova njihove najpoznatije pjesme. Iako je danas pomalo zaboravljena pjevačica Lene je aktivna na društvenim mrežama te često dijeli detalje iz svog života, a grupa je ponovno došla u centar pažnje nakon što su 2019. godine najavili nastup na festivalu Coachella.

Priča grupe Aqua krenula je nakon što je Lene radila na norveškom kruzeru, a uočio ju je glazbenik René Dif. Skupa su pokrenuli bend Joyspeed, koji se kasnije preimenovao u Aqua. Lene i Rene u grupu su primili još Sørena Rasteda i Clausa Norreena te su skupa svirali dok je grupa bila na vrhuncu slave. Pjesma "Barbie Girl" treći je singl s njihova albuma i prva pjesma koja je postigla globalni uspjeh. Objavljena je 1997. godine, a izveli su je i kao gostujuću pjesmu na Eurosongu 2001. godine, malo prije nego što se grupa raspala.

Lene je nastavila karijeru pjevačice, a krenula je u solo vode te je 2003. godine objavila svoj prvi album "Play with Me". Pjesme s albuma završile su na lokalnim top-listama u Norveškoj i Danskoj, no u ostatku Europe i svijeta nije prošla dobro. Nekoliko godina kasnije grupa se u nešto manjem sastavu ponovno okupila te su aktivni danas.

Album s najvećim hitovima objavili su 2009. godine te su bili na turneji, no i dalje su najpoznatiji po pjesmi "Barbie Girl", iako su tijekom godina objavili još nekoliko singlova.

Lene je ljubovala uglavnom s članovima benda tijekom svoje karijere. S Renéom se spetlja na samom početku grupe, a veza je trajala tri godine prije nego što su se razišli. Za drugog kolegu iz benda, Sørena Rasteda udala se 2001. godine na ceremoniji u Las Vegasu, a par skupa ima dvoje djece. Iz Danske su se 2004. godine preselili u London gdje i danas rade, no 2017. godine su nakon 16 godina braka objavili da se rastaju.

