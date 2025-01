Znate li koja je ovo glumica? Bila je ljepotica koju smo gledali uz Brada Pitta, a onda je samo nestala!

Julia Ormand na vrhuncu slave nestala je iz Hollywooda, a tek se nedavno saznalo zašto se to dogodilo.

Glumica Julia Ormond sredinom 90-ih glumila je u brojnim popularnim filmovima poput ''Legenda o jeseni'', ''Sabrina'', ''Prvi vitez''.

Na malim ekranima gledali smo je s glumačkim velikanima poput Brada Pitta, Richarda Gerea, a onda je iznenada nestala.

Tek se nedavno doznalo zašto se prekrasna brineta povukla iz Hollywooda. Naime, glumica koja danas ima 60 godina otkrila je da je glavni razlog bio Harvey Weinstein kojega je i tužila zbog seksualnog napada, piše Daily Mail.

Na vrhuncu njezine slave, točnije 1995. godine, tijekom večere u New Yorku ozloglašeni producent pozvao ju je u njegov stan kako bi pričali o jednom projektu. Glumica je pristala na to, a ubrzo nakon što su ušli u njegov stan, producent se počeo skidati te ju je natjerao da ga oralno zadovolji.

Nakon seksualnog napada glumica je sve ispričala svojim tadašnjim agentima, koji su joj dali savjet da ništa ne govori javno te joj nisu pružili zaštitu. Kasnije je njezina producentska kuća prekinula ugovor s njom te su joj uskoro sva vrata Hollywooda bila zatvorena.

U posljednjih nekoliko mjeseci porasla je potražnja za njenim likom i djelom.

Pojavila se u filmovima ''Ladies in Black'', ''Tour de Pharmacy'' i serija ''Howards End" i "The Walking Dead: World Beyond".

Glumica se od svojih slavnih dana jako promijenila, a više fotografija pogledajte u našoj galeriji.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Pokopan sin našeg legendarnog glazbenika, na pogreb je došao i premijer Plenković

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Lopez raskošne obline stisnula u mini bikini, pa prizore podijelila s fanovima: ''Upravo je narasla cijena!''

Pogledaji ovo Celebrity Bivši Severinin suprug objavio prvu fotografiju s novom djevojkom, ljepotica je iz Zagreba

Pogledaji ovo Nekad i sad Pojava legendarnog glumca u novoj, napetoj seriji sve je iznenadila, većina ga nije ni prepoznala

Pogledaji ovo Celebrity Grupa koju Hrvati obožavaju diskvalificirana je sa srpskog izbora pjesme za Eurosong, zna se razlog!

Pogledaji ovo Celebrity Obožavatelji kraljevske obitelji bijesni zbog novosti u životu Meghan Markle: ''Sada je sve jasno!''

Pogledaji ovo Celebrity Turbo-folk zvijezda pokazala kako izgleda bez trunke šminke, potpuno je ogolila lice!