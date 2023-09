Procurio novi video glumice koja je bila jedna od najvećih zvijezda, poroci i ovisnosti uništili su ljepotu po kojoj je pamtimo

Mischa Barton proslavila se u seriji "The O.C.", ali posljednjih nekoliko godina svi su pisali o njezinim problemima i ponašanju zbog kojih se na neko vrijeme bila i povukla iz javnosti.

Američka glumica Mischa Barton ovih se dana našla u središtu pozornosti i to zahvaljujući povratku na male ekrane u reebotu serije "Neighbours" koja je nekoć bila jedna od najgledanijih i najpopularnijih australskih serija.

I danas 37-godišnja Mischa je također bila jedna od najvećih mladih glumačkih nada i to nakon što se proslavila u seriji "The O.C.", a nakon koje su za nju krenuli sami problemi i na njezinu licu vidljivi su tragovi burnog života koji je vodila. Nakon što se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti zbog ozbiljnih problema s ovisnošću o alkoholu, posljednjih nekoliko godina svima upadaju u oko njezin otužni izgled i ponašanje. U nekoliko je navrata snimljena kako konzumira alkohol ispred svoje kuće i šeće ulicom izgubljenog pogleda, a ti su se prizori vrlo brzo proširili svjetskim medijima.

"Mislim da je oko mene oduvijek bilo puno misterija. Zabavno je dopustiti ljudima da me stvarno vide. Doista je to bilo u vrijeme kada nisam mogla ništa učiniti ili se izvući na bilo koji način, pa čak ni napustiti kuću, a da o tome ne moram dobro razmisliti", rekla je u jednom od svojih intervjua za Glamour povodom pojavljivanja u seriji "The Hills: Novi počeci".

Mischa se sada pak pojavila u videu u kojem priča o svojoj najnovijoj ulozi, a zbog koje je već postala tema ismijavanja nekih australskih komičara.

Iako je njezina slava poprilično izblijedjela, fanovi su ipak bili iznenađeni što se bivša holivudska 'it djevojka', odlučila pridružiti relativno niskobudžetnoj produkciji poput "Neighboursa".

Svoju karijeru započela je kao dječja glumica u holivudskim filmovima poput "Šestog čula" i "Notting Hilla", ali svjetsku slavu donio joj je upravo "The O.C." i uloga problematične tinejdžerice Marisse, koja se prikazivala od 2003. do 2007. godine, a kako se mijenjala kroz godine pogledajte u našoj galeriji.

