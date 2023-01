Nekima je išla na živce kao luckasta Janice iz omiljene hit-serije, a evo kako danas izgleda i što radi

Maggie Wheeler proslavila se kao Janice u omiljenoj seriji "Prijatelji" u kojoj je glumila djevojku jednog od glavnih likova kojeg je utjelovio Matthew Perry, a o kojem se oglasila ovih dana.

Zvijezda serije "Prijatelji" Maggie Wheeler koju svi pamte kao luckastu Janice oglasila se o memoarima svog glumačkog kolege Matthewa Perryja i priznala kako su joj tužni i teški za čitanje.

Maggie je u omiljenoj seriji glumila njegovu djevojku Janice i vraćala se kroz nekoliko sezona, a sada je priznala kako su joj otkrića o Matthewovoj patnji i borbi s ovisnošću zapravo zapanjujuća.

U knjizi "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", glumac je otkrio da je prije nekoliko godina umalo preminuo u dobi od 49 godina kada mu je debelo crijevo puklo od prekomjerne upotrebe opioida. Proveo je dva tjedna u komi, pet mjeseci u bolnici, a devet mjeseci je morao koristiti vrećicu za kolostomiju.

"Mislim da je obavio ogroman posao i da je stvarno preživio nezamislivo. Jako sam ponosna na njega i sretna što je ovdje. Mislim da je vrlo hrabro što je napisao knjigu i priča javno o tome, stvarno pomaže mnogim ljudima", zaključila je.

Naglasila je i da je unatoč očitim Perryjevim borbama tijekom snimanja "Prijatelja", on uvijek bio besprijekoran profesionalac. Danas 61-godišnja glumica proslavila se diljem svijeta popularnom fraza "Oh my God" koja je Perryjevu liku Chandleru u seriji izazivala gađenje, no Maggie kaže kako joj ta rečenica nikada nije dosadila.

"Obožavam Janice jer ona i dalje živi", rekla je glumica jednom prilikom te istaknula kako je upravo njezina ideja bila da Janice ima kreštavi i iritantni glas jer je smatrala kako se mora podudarati s Chandlerovom energijom.

Maggie je jedno vrijeme radila i na popularnom showu Ellen DeGeneres, a sve se odvijalo prije nego što je dobila ulogu u "Prijateljima".

"Bila sam u prvoj sezoni Ellenina showa, no kada sam dobila otkaz, bila sam slomljena. Srećom, iz toga je proizašla moja hrabrost, ali i smijeh na audiciji za slavnu seriju koji me probio u taj svijet", ispričala je glumica jednom prilikom.

Osim u "Prijateljima" Maggie se pojavila i u drugim kultnim sitcomima poput "Seinfeld", "Will i Grace" te "Svi vole Raymonda", a glumila je i u seriji "Kalifornikacija". Uz glumu Maggie se bavi i glazbom, a istaknula je kako je tijekom pandemije koronavirusa iskoristila vrijeme za svoju kreativnost.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity U 46. godini preminula je glumica s kojom je radio i Goran Višnjić, a proslavila ju je hit-serija

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Zlatko Mateša nakon tri propala braka i prekida s 34 godine mlađom pronašao je sreću s poznatom epidemiologinjom