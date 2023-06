Već 34 godine obožavamo ju gledati u ''Povratku u budućnost'', a znate li kako uopće izgleda danas? Pogledajte koliko se promijenila!

Elisabeth Shue proslavila se u filmovima "Povratak u budućnost", a ovih dana promovira svoj najnoviji film "The Good Half".

Američka glumica Elisabeth Shue, koja je najpoznatija po svojim ulogama u "Karate Kidu" i filmskom serijalu "Povratak u budućnost", pojavila se nakon dugo vremena u javnosti i to na Tribeca Film Festivalu u New Yorku, na premijeri svog najnovijeg filma "The Good Half".

59-godišnja Elisabeth je u svijetu glume ostala desetljećima nakon uloga koje su joj donijele svjetsku slavu, no u javnosti ju nemamo priliku često vidjeti. Na premijeri se pojavila u ležernom izdanju, trapericama, bijeloj košulji i kožnom sakou, dok s lica nije skidala široki osmijeh. Ipak, nije ju lako prepoznati na prvi pogled, jer danas ima nešto drugačiji imidž, no njezini se obožavatelji dive njezinom mladolikom izgledu i licu s malo bora.

U novom filmu glumi s Nickom Jonasom, Davidom Arquetteom, Brittany Snow i Alexandrom Shipp, a na filmskom je platnu debitirala davne 1983. godine u filmu "Somewhere, Tomorrow" zajedno sa Sarah Jessicom Parker. Međutim, njezin veliki proboj dogodio se sljedeće godine s filmom "Karate Kid". Jednu od najpoznatijih uloga ostvarila je u kasnim osamdesetima kada je glumila slatku Jennifer Parker u franšizi filma "Povratak u budućnost".

Nekoliko godina kasnije bila je nominirana za Oscara zbog svoje uloge Sere u drami "Napuštajući Las Vegas" u kojoj je glumila s Nicolasom Cageom. Njezine novije uloge u filmovima uključuju one u "Kući na kraju ulice", "Battle of the Sexes", "Death Wish" i "Greyhound".

